Muzikanten mogen los met livestream in Hoogeveen: 'Alles om de huur te betalen'

Met de digitale concerten wil de organisatie artiesten door een moeilijke periode helpen. Een groot deel heeft door corona geen inkomsten meer. "Zo'n anderhalf jaar geleden hebben we de eerste livestream georganiseerd", zegt initiator van Locked & Live, Etjen van der Vliet. "Iedereen die vandaag aanwezig is om op te treden of komt helpen met de opbouw van het concert heeft een achtergrond in de muziekbranche. Het geld dat we hier mee verdienen helpt sommige mensen de huur te betalen."

Kijkers die het concert willen zien, kunnen online een ticket kopen. Het bedrag dat ze daarvoor willen geven, mogen ze zelf bepalen. De opbrengst wordt verdeeld onder de muzikanten. "Daar wordt positief op gereageerd", vervolgt Van der Vliet. "Je merkt dat veel mensen de artiesten een hart onder de riem willen steken. De bedragen verschillen heel erg. De een heeft er drie euro voor over, maar we zien ook wel eens dat 500 euro wordt gedoneerd."

Dat is volgens hem hard nodig, want veel artiesten die met hem werken hebben ondertussen een andere baan moeten zoeken. "De percussionist die vanavond met wat jongens van DeWolff optreedt, gaat normaal gesproken mee op wereldtournee van artiesten zoals Ilse de Lange en Lionel Richie. Hij staat nu in de supermarkt vakken te vullen. Dat is gewoon zuur om te zien."

Het Podium betaalt kosten

Maar dat is volgens Van der Vliet niet de enige reden om de concerten te organiseren. Het helpt de muzikanten om betrokken te blijven bij het vak en om hun hoofd leeg te maken. "Het gaat niet alleen om het betalen van huur met muziek. Het is daarnaast natuurlijk een uitlaatklep. Wat wij normaal gesproken doen is mensen een leuke avond geven zodat ze even vergeten wat er in hun leven speelt. Dat werkt hetzelfde voor de artiesten."

Het is inmiddels de derde keer dat de livestreams in Hoogeveen worden georganiseerd. Het Podium ondersteunt de organisatie en neemt alle productionele kosten voor eigen rekening. Marketeer Jolien Wonink van Het Podium legt uit: "Niet alleen de muzikanten, maar ook de jongens achter de schermen zijn normaal gesproken veel op pad. Het is toch de bedoeling dat ze een beetje bezig blijven. Met het geld dat wij hebben organiseren we normaal gesproken concerten. Dat zetten we nu in, zodat ze toch kunnen blijven spelen."

Livestream moeheid

Door corona is het aantal evenementen dat via een livestream wordt uitgezonden flink gegroeid. Livestreammoeheid ligt daardoor op de loer. Van der Vliet ziet die trend ook, maar heeft iets bedacht om de concerten interessant te houden. "Deze editie hebben we artiesten van verschillende bands samengevoegd. Dat zorgt toch voor variatie."

Hoewel de livestreams bevallen, hoopt hij zo snel mogelijk weer in volle zalen te staan. "Dat hoop ik, en daar ga ik ook vanuit. Over een paar maanden staan we weer op een festival en spelen we weer voor een volle zaal. Hopelijk is tegen die tijd alles weer normaal."

De digitale concerten zijn heel januari nog te bekijken. Onder andere gitarist en leadzanger Pablo van der Poel van DeWolff, Xander Vrienten, Shirma Rouse, Sophie Straat en Tusky treden op.

