Liveblog: FC Emmen wint eerste van 2022 met 0-2 van FC Den Bosch [gesloten]

FC Emmen won zaterdagavond relatief eenvoudig met 0-2 van FC Den Bosch. In stadion De Vliert was het hemelwater de enige regen van de avond. Een kansenregen bleef aan beide kanten namelijk uit. Toch wisten de Drenten het verschil te maken.

Na een klein half uur spelen knalde Keziah Veendorp de ploeg van trainer Dick Lukkien op voorsprong. Een afstandsschot van Jari Vlak werd gepareerd door FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen. De rebound belandde op de borst van de rechtsback, die na een prima controle venijnig uithaalde. Via de binnenkant van de paal viel Veendorps schot binnen.

Reda Kharchouch moest de Drentse voorsprong niet lang daarna verdubbelen, maar hij mikte een rebound van dicht bij over. In de slotfase van de eerste helft tilde spelmaker Peter van Ooijen nog een vrije trap over de muur en richting de kruising. Van der Steen had daarop een prima antwoord en verwerkte die poging tot hoekschop.

Weinig gevaarlijk

De gastheren kwamen daarentegen nauwelijks aan bod in de eerste helft. De ploeg van trainer Jack de Gier grossierde in balverlies. Ook voorzetten belandden de gehele wedstrijd vaker achter het doel van Michael Brouwer dan in het vijandelijke strafschopgebied.

Toch kwam FC Den Bosch verrassend sterk uit de kleedkamer. Een goede voorzet van de linkerkant kon net niet verlengd worden door Ryan Leijten. Al was dat tevens het enige noemenswaardige uit die sterke fase van de thuisploeg. FC Emmen overleefde zonder grote kansen weg te geven en kwam zelf een kwartier na rust op 0-2.

Althans, zo leek het. Rui Mendes beroerde de bal echter met de hand, waardoor dat Drentse doelpuntenfeestje niet doorging. Dat feestje kwam er uiteindelijk wel. Vijf minuten voor tijd snelde smaakmaker Jasin-Amin Assehnoun met een panna langs zijn directe tegenstander. Via Kyan Slor mocht Mendes de trekker overhalen. De vleugelspits deed dat keurig, waarmee hij de wedstrijd in het slot gooide.

Drentse driepunter

Met de Drentse driepunter houdt FC Emmen de druk op de nummers één en twee in de Keuken Kampioen Divisie, FC Volendam en Excelsior. Zij spelen maandag en morgen tegen respectievelijk Telstar en ADO Den Haag.

FC Emmen komt vrijdag weer in actie. In De Oude Meerdijk ontvangt de ploeg van trainer Dick Lukkien laagvlieger Helmond Sport. Deze wedstrijd zal wederom live te volgen zijn via Radio Drenthe. Op de website van RTV Drenthe is de wedstrijd van minuut tot minuut te volgen in een hagelnieuw liveblog.