FC Emmen start jaar met degelijke zege in Den Bosch

FC Emmen is het nieuwe jaar prima gestart. De Drentse club won, net als eerder dit seizoen, met 2-0 van FC Den Bosch. In De Vliert zorgden Keziah Veendorp en Rui Mendes voor de treffers. Door de zege staat FC Emmen nu naast Excelsior op de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 42 punten uit 19 duels.

Excelsior komt in deze speelronde nog wel in actie, thuis tegen ADO Den Haag. Koploper FC Volendam (dat drie punten meer heeft dan Emmen) speelt op eigen veld tegen Telstar.

Zonder Apau en Hilterman

FC Emmen miste in Den Bosch, vanwege corona, Mitch Apau en topscorer Jeredy Hiltmerman. Reda Kharchouch startte voor het eerst (in competitieverband) in de basis en ook voor Keziah Veendorp was er een basisplaats. Dat ging ten koste van rechtsback Arnaud Luzayadio.

Veendorp

En uitgerekend Veendorp was na een klein half uur de gevierde man van Emmen. Met een fraaie dropkick vanaf zo'n 18 meter verschalkte hij Den Bosch-doelman Van der Steen: 0-1. Op dat moment had Emmen via Jasin-Amin Assehnoun al op voorsprong kunnen komen en ook Reda Kharchouch had de openingstreffer op zijn schoen, maar de spits stond buitenspel.

Na de openingstreffer kreeg Emmen, dat totaal geen probleem had met het povere Den Bosch, voldoende kansen om het duel al voor rust te beslissen. Kharchouch, Assehnoun en Peter van Ooijen kregen hun inzet niet langs Van der Steen.

Slecht uit de startblokken

FC Emmen startte de tweede helft zeer matig. Den Bosch leek een donderspeech te hebben gehad en drong de Drentse club terug. Kansen leverde dat echter niet op, al probeerde Jordy van der Winden het één keer van afstand. Zijn poging was een simpele prooi voor Michael Brouwer.

De beslissing

Na zo'n uur spelen kreeg Emmen de controle weer terug en was het wachten op de 0-2. Die leek te vallen in de 76e minuut, maar Mendes maakte hands. Tien minuten later was het wel raak. Op het moment dat Den Bosch alles of niets ging spelen rondde Rui Mendes een aanval via de beste man aan Emmen-kant (Assehnoun) en invaller Kian Slor met wat geluk af.

Voor de achtste keer hield de verdediging van FC Emmen de nul, daardoor komt de rood-witte brigade ook qua doelsaldo weer wat dichterbij de Excelsior en Volendam.