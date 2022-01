DOS'46 moet titelkandidaat opnieuw laten lopen

Voor de tweede keer dit seizoen heeft DOS'46 titelfavoriet PKC net moeten laten lopen. De partij in Nijeveen eindigde vanavond in 17-19 voor de landskampioen.

In november van het vorige kalenderjaar ging DOS'46 in Papendrecht nipt onderuit (20-18). Ook in de return van vanavond kon de formatie van Edwin Bouman, die aan het eind van het seizoen in Nijeveen stopt, heel goed weerstand bieden.

Leander Zwolle

Na rust (8-10) zorgden topschutter Max Malestein, goed voor vijf goals, en Fardau de Boer voor de aansluiting. Na 11-12 nam een efficiënter PKC afstand: 12-16.

Door drie doelpunten in de tweede 25 minuten hielp Leander Zwolle DOS'46 weer in de partij. Na de 16-18 van Zwolle miste hij in de laatste twee minuten de kans op de 18-19 en meer. "We zijn net als in de wedstrijd in Papendrecht heel dichtbij en blijven weer met lege handen achter", vertelt Zwolle na de kleine nederlaag.

Derde in groep B

"We laten zien in deze poule met de grote ploegen mee te kunnen, maar de echte aansluiting is er nog niet", vervolgt hij. DOS'46 blijft in groep B van de Korfbal League staan op plaats drie. "We moeten de drie teams die onder ons staan zien te verslaan. We horen bij de top-6 van Nederland."