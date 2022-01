El Azzouzi: 'Het had bij rust al klaar moeten zijn'

"Met name na voor rust hadden we er twee meer moeten maken", aldus El Azzouzi die verder tevreden was over het spel. "We gaven heel weinig weg en voor rust speelden we goed van kant naar kant. Dat vergaten we in de eerste fase na rust. Toen waren we ook te gehaast en te slordig aan de bal."

El Azzouzi lijkt inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van Emmen en dat na een wisselvallig begin van het seizoen. "Dat ga ik niet van mezelf zeggen, maar het gaat eigenlijk stees beter. Dat hoor ik ook van mijn ploeggenoten. Het is ook een mooi compliment als de verdediging zegt dat ze het fijn vinden dat ik voor hun speel."