Harmke Vlieg weg uit Asser politiek, maar wil publieke zaak in het Noorden blijven dienen

Na acht jaar raadslid en acht jaar wethouder te zijn geweest in Assen is het tijd om afscheid te nemen, vindt Vlieg. "Dat gaat altijd met gemengde gevoelens", zegt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het is mooi om deze periode af te ronden, zestien jaar is een lange tijd. Ik heb Assen zien veranderen en daar zelf een steentje aan mogen bijdragen. Maar soms is het ook tijd voor nieuwe mensen en voor jezelf ook voor nieuwe uitdagingen."

Macht

Al voor ze aan haar tweede periode als wethouder begon had Vlieg bedacht dat het haar laatste kunstje in de Asser politiek zou worden. "Ik vind macht best een gevaarlijk ding. Als je heel veel invloed hebt, dan is er altijd een risico dat het aan je gaat kleven", legt ze uit. Als wethouder kan dat ook verkeerd uitpakken. "Dat je je daarnaar gaat gedragen. Dat kan je gaan beïnvloeden. Ik vind acht jaar op zo'n positie daarom echt genoeg."

Daarnaast zal een wisseling van baan ook persoonlijk rust brengen, verwacht ze. Het wethouderschap 'is er continue', geeft ze aan. "Het is een verantwoordelijkheid die je draagt. En ik kan er ook naar uitzien dat ik dat even niet hoef."

Roerige periode

Met haar partij ChristenUnie werd Vlieg de grootste in Assen tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De daarop volgende termijn als wethouder is allesbehalve rustig verlopen. Waar alle andere huidige wethouders in Assen tijdens de rit werden ingevlogen, is Vlieg de enige die de volledige termijn zit. "We hadden een moeilijk begin en ik denk dat we nu echt een mooi en hecht team hebben dat gelukkig deze hele coronaperiode door heel goed samen heeft gewerkt. Daar ben ik heel erg trots op."

De periode voorafgaand aan de huidige rust in het college noemt Vlieg de moeilijkste uit haar politieke carrière. Met name het uiteenspatten van de coalitie raakte haar. "Het was een hele heftige tijd, het is heel vervelend om collega's te verliezen onderweg. Je begint met het idee om de klus samen te gaan klaren", blikt ze terug. Dat stadspartij PLOP uit de coalitie stapte gedurende de rit, noemt Vlieg 'dubbel pijnlijk'. "Omdat er een achtergrond in zat dat we financieel grote problemen hadden, omdat we grote tekorten hadden in het sociaal domein en dat we op dat punt van mening verschilden hoe we daar mee om moesten gaan."

Onnodige centenkwestie

Volgens haar had de breuk niet gehoeven als er vanuit Den Haag eerder naar gemeenten was geluisterd. Zelf streed Vlieg ook voor extra geld van het Rijk om gecompenseerd te worden voor de hoge kosten in de jeugdzorg. Daarbij ging het om miljoenen. Uiteindelijk kregen de gemeenten gelijk in een arbitragezaak, waardoor het Rijk met anderhalf miljard over de brug moest komen.

Van extreme blijdschap was geen sprake na die uitspraak, Vlieg was er zelfs een weekend ziek van. "Je bent blij dat het geld er komt en dat eindelijk is uitgesproken dat we al die tijd gelijk hadden als gemeenten. Maar het zat me zo dwars dat de ene overheid de andere overheid dit aandoet, dat je al die jaren niet gehoord werd", zegt ze nog altijd nijdig. "Ik zie dan al die gezinnen voor mij, ik ken de kinderen, ik weet voor wie we het hier doen. Ik kon het ergens niet goed begrijpen, ik was met terugwerkende kracht zo boos dat we daar zo voor moesten vechten."

Ondanks de extra miljoenen, is Vlieg niet gerustgesteld dat het allemaal goedkomt in de jeugdzorg. Ze ziet dat er de komende jaren weer tekorten gaan ontstaan omdat er in Den Haag toch weer plannen liggen om te korten op het budget. "Daar ga ik mij nog even heel hard mee bemoeien en daar ben ik al mee bezig. Want ik maak me hier heel veel zorgen over."

FlorijnAs

Maar het was niet alleen maar kommer en kwel de afgelopen jaren. Vlieg noemt de aanleg van de FlorijnAs het hoogtepunt. Voor 200 miljoen euro kreeg Assen een upgrade, die miljoenen kwamen naar de provinciehoofdstad nadat de Zuiderzeelijn er definitief niet kwam. "Voor dat geld hebben wij een nieuw station kunnen bouwen, de vaarverbinding kunnen herstellen; zes bruggen en twee sluizen gebouwd, waardoor Assen er echt weer heel erg mooi bij ligt", zegt ze tevreden. "En we hebben een hele mooie verbinding kunnen maken met het Drentse Aa-gebied, we hebben Assen-Oost veel beter kunnen verbinden met de rest van de stad door een autotunnel, maar ook door alles wat we rond de Bosbeek hebben kunnen doen."

Tot een feestelijke afsluiting van het project kwam het niet, maar de wethouder ziet de opening van deelproject De Blauwe As door koning Willem-Alexander al als moment waarop de aandacht groots op het project werd gevestigd.

En nu?

De koning op bezoek is leuk, maar Vlieg zegt ook vooral de gesprekken vanuit haar functie te gaan missen die ze met inwoners en organisaties in Assen had. Ze hoopt dat ze na haar wethouderschap opnieuw aan de slag kan in een publieke functie.

Wat en waar weet ze nog niet. In ieder geval niet te ver van huis, zoals in Den Haag. Vlieg voelt zich te veel verbonden met het Noorden. "Ik denk dat we in het Noorden met elkaar ook genoeg uitdagingen hebben en daar ga ik me heel graag weer voor inzetten op een andere plek."

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt in het Radio Drenthe-programma Cassata iedere week teruggeblikt op de afgelopen jaren met een afscheidnemend politicus. Cassata is op zaterdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur op Radio Drenthe en daarna terug te luisteren via de website.

