Dick Lukkien: 'Ik overweeg Araujo thuis aan de ketting te leggen'

Door die zege kunnen de spelers en stafleden vandaag heerlijk vanaf de bank kijken naar de concurrentie. "Ondanks de coronamaatregelen mag ik wel een wedstrijd bezoeken, maar dat ga ik niet doen", laat Lukkien weten. "Waarom zou ik nu in de auto stappen en het opzoeken? We moeten de reisbewegingen zoveel mogelijk beperken en zorgen dat we gezond blijven, de trainer voorop."

'Kharchouch moet meer spelen als Eijkelkamp of Kolder'

De oefenmeester van de Drentse club zag een prima eerste helft in De Vliert, behoudens een stroef begin. "Alleen moeten we na drie kwartier wel op 0-2 of 0-3 staan. Na rust waren we te slordig aan de bal, we speelden niet goed van kant naar kant en ook via Reda Kharchouch kwamen we niet aan het voetballen. De huurling van Sparta, die voor het eerst een basisplaats had in competitieverband, had een lastige avond. "Dat kwam vooral omdat hij te veel uit beweging speelde", vond Lukkien. "Als hij als aanspeelpunt fungeert dan moet hij meer vanuit het centrum opereren, zoals Eijkelkamp en Kolder dat vroeger deden. Doordat hij continu naar de zijkant ging werd hij veel makkelijker te verdedigen."

'De multifunctionaliteit kan Veendorp hogerop brengen'

Over zijn verdediging had Lukkien niet voor het eerst niets te klagen. Brouwer, Burnet, Veldmate, Araujo en Veendorp kwamen nauwelijks in de problemen. Veendorp, die sinds lange tijd weer een basisplaats had (als rechtsback) zorgde zelfs voor de openingstreffer. "In ons systeem is een back een verbindingsspeler en dat is hij met zijn techniek en passing als geen ander. Het klopt dat hij zich prettiger voelt in het centrum, maar soms moet hij naar de trainer luisteren. Zijn multifunctionaliteit kan hem juist hogerop brengen."

'Ik hoop stiekem op een lichte blessure voor Miguel Araujo'

Miguel Araujo speelde, zoals hij eigenlijk het hele seizoen al doet, sterk en met overtuiging en eigenlijk baalt Lukkien nu al dat hij hem eind januari, wanneer Emmen op bezoek gaat bij concurrent Excelsior, zal moeten missen wegens interlandverplichtingen. "Ik denk dat ik hem zwaar aan de ketting leg. Nee gekheid, dat doe ik niet. Ik weet hoe eervol hij het vindt om voor Peru uit te komen. Of hij dat ook vindt als hij daar op de tribune zit? Tja, maar dat weet hij niet van tevoren. Maar aan de andere kant weet ik ook dat hij een rood-wit hart heeft en daarom hoop ik heel stiekem dat hij dan net een lichte blessure heeft", besluit Lukkien met een knipoog.