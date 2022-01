Drenthe Toen-podcast: Domeneer van Turfland, deel 3

Purit na het bombardement (Rechten: Jans Jagt)

Geen goed woord

De wandeling voert langs het monument voor de gevallenen van het Purit bombardement. "De dominee leefde toen nog, Hij stierf een jaar later, op 68-jarige leeftijd", vertelt Jagt. We vervolgen onze wandeling langs de plek waar ooit hotel Wieringa stond, dat door hetzelfde bombardement vernietigd werd. "Destijds het centrum van het sociale en culturele leven van Klazienaveen", aldus Jagt. Voor de drank, die ook hier verkocht werd, had dominee de Weerd waarschijnlijk geen goed woord over gehad, vermoedt Jagt.

Hotel Wieringa, het centrum van het sociale en culturele leven in Klazienaveen (Rechten: Historisch Klazienaveen)

De gesel der Veenkoloniën

´In den drank toch, het euvel, de gesel der Veenkoloniën vinden vele ondeugden haar oorsprong. Ik noem alleen maar onwaarachtigheid, ongehoorzaamheid, negatie van alles wat goed en schoon is, vechterijen, huiselijke ellende´, betoogt de dominee in zijn boek ´De Domeneer van Turfland´. Daarin verhaalt hij over schulden, huiselijk geweld, armoede en zelfmoord, alles door `Schiedams product´, de jenever.

Domeneer van Turfland: een podcast

In de nazomer van 2021 was de 'Domeneer van Turfland' het thema van de historische wandeling van de Stichting Historisch Klazienaveen. De gelijknamige podcast van het radioprogramma Drenthe Toen vertelt het verhaal van deze dominee, Willem de Weerd. De wandeling met Jans Jagt voert onder meer langs een voormalige marechaussee kazerne, mét cachot, de Tweede Sluis waar de turfschippers destijds in opstand kwamen tegen de hoge schutgelden en langs door Scholten gebouwde bakstenen woningen voor zijn veenbazen.

In deze podcast-en radioserie 'De domeneer van Turfland' maken we in zeven afleveringen kennis met de bevlogen dominee en met het gebied waar hij destijds woonde.