De Week van Drenthe: drugslab bij Stieltjeskanaal en vernielingen bij bijenhouders in Assen

Daarnaast hadden we de afgelopen week nieuws over de wolf. Of beter gezegd over de schadeafhandeling. Taxateur Johan Wesselink heeft het daar maar druk mee. Als taxateur neemt hij dna af bij dode dieren om te onderzoeken of ze gedood zijn door een wolf. Want alleen dan krijgt de eigenaar van de dieren een vergoeding.

Ook in Stieltjeskanaal was het van de week een drukte van belang. Afgelopen donderdag werd in een boerderij een drugslab ontdekt. In het pand lagen honderden liters grondstoffen voor de productie van amfetamine. Bij de inval werden vijf verdachten opgepakt.

Daarnaast zie je in deze Week van Drenthe ook het nieuws van afgelopen woensdag over een nieuwe visambulance en het nieuws van afgelopen vrijdag over de Islamitische begraafplaats in Zuidlaren die in rap tempo vol begint te raken.