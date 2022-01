VVD-raadslid Tynaarlo stapt op na vastgoedaankoop fractieleider

Edwin Hageman stopt per direct als raadslid voor de VVD in Tynaarlo. Aanleiding is de koop van het pand Doedens in Eelde door Gezinus Pieters, vastgoedhandelaar maar ook fractievoorzitter.

Het centrum van Eelde en het pand zijn in de raad veelvuldig onderwerp van discussie. De raad praat al jaren over een invulling van het terrein. Vorig jaar kocht VVD-fractievoorzitter Pieters het pand. Hij zei zich als raadslid voortaan niet meer met het onderwerp te gaan bemoeien.

'Not done'

Toch valt de aankoop van het pand door Pieters volledig verkeerd bij Hageman. "Het is wettelijk geoorloofd, maar het is 'not done'", zegt hij. Volgens hem is het een integriteitskwestie en gaat het niet samen met de voorbeeldfunctie die bij het fractievoorzitterschap past. "We rijden allemaal weleens te hard, maar als de burgemeester het doet, heeft hij wat meer uit te leggen", geeft hij als voorbeeld. Ook twee andere fractieleden zouden het niet eens zijn met de handelswijze van Pieters.

Hageman heeft zijn onvrede ook besproken met Pieters. "Maar de uitkomst van dat gesprek was voor mij niet voldoende", meldt Hageman. "Zijn reactie was dat het wettelijk geoorloofd was. Punt." Hageman vindt het door dat verschil van inzicht niet mogelijk om nog langer met de fractievoorzitter samen te werken.

Volgens Pieters is het inderdaad zo dat het zijn handelswijze binnen de regels valt. Hij zegt zich dan ook geen zorgen te maken om de stappen van zijn fractiegenoten. "Dat is aan hen."

Landelijke integriteitscommissie

Hageman heeft het lokale bestuur van de VVD gevraagd om de kwestie in een extra ledenvergadering te bespreken. Daar zag de afdeling Noord-Drenthe geen aanleiding voor. Volgens Hageman zal het landelijk bestuur van de VVD bepalen of het in behandeling moet worden genomen bij de integriteitscommissie.

Hageman, die op basis van voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Tynaarlo kwam, zal na zijn vertrek bij de VVD wel als raadslid actief blijven.

Morgenochtend op Radio Drenthe spreken we zowel Gezinus Pieters als Edwin Hageman over de kwestie. Hageman is te horen rond 07.05 uur. De reactie van Pieters hoort u rond 07.35 uur.

