Muzieklijst Harry's Blues 9 januari 2022

De band Led Zeppelin werd in 1968 door gitarist Jimmy Page opgericht nadat hij als enige lid van de band The Yardbirds was overgebleven. Het eerste album van Led Zeppelin verscheen in januari 1969 en het eerste nummer van de A-kant was Good times, bad times. Zangeres Beth Hart nam het recent op voor haar nieuwe album A tribute to Led Zeppelin. Negen nummers brengt ze op het nieuwe album en het is een sensatie haar, met de stem van Robert Plant in je achterhoofd, nummers als Whole lotta love, Stairway to heaven en Good times, bad times te horen zingen.