Museum De Proefkolonie haalt bezoekersrecord in coronajaar

"Het is niet leuk. Het zijn omstandigheden die niemand heeft uitgezocht, maar ik heb toch een vrolijke mededeling", begint museumdirecteur Peter Sluiter in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik denk dat museum De Proefkolonie het enige museum is van Nederland dat een bezoekersrecord heeft gehaald."

Dat record heeft volgens Sluiter meerdere oorzaken. "Het museum is halverwege 2019 geopend. Dus dan heb je een half jaar voor een nieuw museum", begint hij. "In 2020 zijn we ook drie maanden dicht geweest. Maar in 2021 heeft het museum in de maanden dat het open was, zoveel bezoekers ontvangen dat we een record hebben van ruim 25.000 bezoekers."

Museum(jaar)kaart

En dat recordaantal is volgens Sluiter vooral te danken aan één bepaalde beslissing. "Dat wij per 1 juli de Museumjaarkaart accepteerden. Vanaf dat moment bestond ineens de helft van onze bezoekers uit Museumjaarkaarthouders. Dus dat gaf echt een run op het museum."

Nadeel is dat houders van die Museumkaart zoals die tegenwoordig heet, niet veel geld opleveren aan de deur, maar dat heeft volgens Sluiter geen negatieve gevolgen voor de bankrekening van het museum. "We duiken niet in de rode cijfers in 2021", zegt hij. "Daarbij maken we natuurlijk gebruik van steunmaatregelen en de provincie en gemeente springen bij. Daardoor hebben we een gezonde exploitatie gedraaid." En dat is vooral voor een relatief jong museum belangrijk, volgens Sluiter. "We moeten wat vermogen opbouwen om tegenslagen op te kunnen vangen."

Levensvatbaar

Volgens Sluiter heeft het museum het afgelopen jaar laten zien dat het ook met corona levensvatbaar is. Het wachten is nu nog op het eerste 'normale jaar' voor de Proefkolonie. Dan verwacht Sluiter zo'n 35.000 bezoekers. Later moet dat oplopen tot 80.000 bezoekers per jaar. "Maar dan zijn we wel een paar jaar verder."

