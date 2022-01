123 Drentse huishoudens mogen zich mengen in 'subsidiestormloop'

123 Drentse huishoudens mogen zich morgenochtend vanaf 09.00 uur mengen in een verwachte stormloop op de subsidie voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) houdt rekening met grote drukte en schakelde daarom digitaal op.

"Dit is echt een uitzonderlijke situatie", zegt directeur Marjan Dol van SNN tegen RTV Noord. "We verwachten veel mensen die tegelijkertijd de subsidie willen aanvragen." Daarom zet de organisatie een extern callcenter in om vragen te beantwoorden en is de ict-capaciteit maximaal opgeschroefd.

53.000 huishoudens

Mensen uit deze postcodegebieden kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling. In totaal is er ruim 220 miljoen euro beschikbaar. Die wordt in porties van maximaal 10.000 euro verdeeld. In totaal zijn er zo'n 53.000 huishoudens waarvan ruim 100 uit de gemeente Aa en Hunze die er aanspraak op kunnen maken. Dat betekent dat er niet genoeg geld is om voor ieder huishouden subsidie toe te kennen.

"Er is inderdaad niet genoeg geld", zegt Dol tegen RTV Noord. "Er is minder budget dan er aanvragers zijn in het gebied. Maar wij gaan niet over het budget. Dat is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiek. We gunnen iedereen het geld, maar we zijn niet verantwoordelijk. Wij moeten zorgen dat het op een nette manier wordt uitgevoerd." Daarbij houdt SNN er wel rekening mee dat het budget op gaat.

Digitale wachtrij

Ook bij een eerdere subsidieronde waarbij zo'n 80 miljoen euro beschikbaar werd gesteld, visten veel huishoudens achter het net. Daarom is een digitale wachtrij volgens Dol ook nodig. "Op het moment dat je met een toestel in de wachtrij staat, ben je van je plek verzekerd", vertelt ze. "Dat gaat op de milliseconde nauwkeurig." Het heeft volgens de directeur geen zin om met meerdere apparaten in te loggen.

Wel raadt Dol mensen aan om alvast een account te maken en de offerte of het kostenoverzicht bij de hand te hebben. Net als een digitale kopie van je bankpas of bankafschrift. "Heb je dat, dan kan de aanvraag soepel in behandeling worden genomen. Dan maken mensen het zichzelf en ons gemakkelijk."