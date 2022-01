Smaakwandeling Meppel is lockdownlichtpuntje voor horeca-ondernemers

"Machteloos voelen we ons", zegt Ronita Bisschop, eigenaar van restaurant De Bourgondiër. "Het wordt je opgedragen en je kan niet anders. We zijn ondertussen redelijk murw geslagen."

Maar de Meppeler horecatijgers maken er het beste van. Bisschop houdt, samen met negentien andere bedrijven in de stad, zogenoemde Smaakwandelingen. Voor een vast bedrag krijgen deelnemers een vooraf uitgestippelde route door de stad, waarbij ze bij verschillende horecazaken een hapje en drankje af kunnen halen.

'Weer even gezellig'

De smaakroute is uit nood geboren, maar vindt gretig aftrek. Per route kunnen er maximaal 180 personen meelopen en vandaag was de 'Smaakvol-route' helemaal uitverkocht.

Deze route startte bij Café Nummer 17, aan het Kerkplein. De wandelaars kregen hier een kopje warme chocolademelk met slagroom. Uitbater Jeremy van Ommen: "Het is wel een beetje dubbel allemaal, maar ik ben blij dat we dit kunnen doen. Het is gewoon weer even gezellig."

Want niet alleen de ondernemers zijn klaar met thuis zitten, ook veel wandelaars hebben daar wel een beetje genoeg van. "We hebben een groot deel van de kerstvakantie in quarantaine doorgebracht. Dus dan is dit leuk om nog te doen", zegt de moeder van een gezin, dat voor het café staat met een kopje chocolademelk in de hand.

Weer open?

Bij Chinees en Indisch Restaurant Peking in de Grote Kerkstraat krijgen deelnemers van een andere route een bakje saté ajam met kroepoek. Eigenaar Hsiang Chang is blij dat hij zijn klanten weer eens ziet: "De wandeling is een succes, maar je moet het niet te lang doen. We hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer open mogen."

Koninklijke Horeca Nederland dringt er bij het kabinet op aan dat de horeca zo snel mogelijk weer open gaat. De ondernemers denken dat dat veilig kan. Bisschop: "Met een check bij de deur en 1,5 meter afstand kan het veilig. Je kunt prima afstand houden in een restaurant."

Aanstaande vrijdag is er naar verwachting weer een persconferentie over het coronavirus. Dan horen we of er versoepeld gaat worden of niet.