Bijeenkomst met honderden mensen in Hoogeveen: burgemeester laat politie niet ingrijpen

De bijeenkomst had plaats in een bedrijfspand aan de Marconistraat in Hoogeveen is door handhavers van de gemeente op de hoogte gesteld van de procedure. Ook het aanspreekpunt van de organisatie heeft bericht gehad. Bij bestuursrechtelijke handhaving kan bijvoorbeeld een boete worden gegeven aan de overtreder of kan besloten worden dat eventuele onkosten van de gemeente op de organisatie worden verhaald.

Geen vergunning

Voor de bijeenkomst was geen vergunning aangevraagd. Ook hielden aanwezigen zich niet aan de coronaregels. Zo werden geen mondkapjes gedragen en werd geen anderhalve meter afstand bewaard, laat de gemeente weten. Burgemeester Loohuis besloot na overleg met politie en het Openbaar Ministerie om de bijeenkomst niet door de politie te laten beëindigen. "Dat zou een enorme inzet betekend hebben en werd gezien als een te zwaar middel gegeven de omstandigheden", schrijft de gemeente in een bericht op de website.

"De lockdown die door het kabinet is afgekondigd tot 14 januari geldt voor iedereen", zegt Loohuis in een reactie. "Er wordt in deze tijd gemeenschapszin gevraagd. Een dergelijke bijeenkomst past daar niet in en acht ik onverantwoordelijk."