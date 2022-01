Assen blundert met groenstrook, firma Krans 'ziek' van miskoop

Dat is de trieste uitkomst, exact een jaar nadat buurtbewoners van de Overstoep bij de gemeente aan de bel trokken. Recht voor hun neus werd zomaar een complete boswal weggekapt, zonder dat ze ervan wisten. Ineens hadden ze veel herrie van het bedrijf Krans. En hun uitzicht was zwaar verpest. Want zonder de groene struiken en bomen hadden ze vanuit hun huizen ineens volop zicht op het opslagterrein van het bedrijf, en dat was 'niet fraai'.

Pijnlijke uitkomst

De gemeente legde januari vorig jaar de boel bij Krans meteen stil. Zo mocht de firma verder geen stenen aanbrengen op de aangekochte en leeggekapte groenstrook, waar al wel direct een hek omheen was gezet. Zodoende staat het materieel al een jaar op gebroken puin of in de modder. Want zolang is erover gedaan op het Asser stadhuis om de kwestie Krans en de illegaal gekapte boswal tot op de bodem uit te zoeken. Met een pijnlijke uitkomst.

Achteraf had de gemeente, zo concludeert het college van B en W, deze groenstrook van bijna duizend vierkante meter op die plek nooit moeten verkopen voor bedrijfsactiviteiten van Krans. Het had gewoon grotendeels 'groen' moeten blijven. De helft, een strook van vijf meter breed en honderd meter lang, gaat de gemeente nu voor 37.000 euro weer terugkopen. En daar komen weer bomen en struiken op. En de gemeente betaalt tienduizenden euro's aan schadevergoeding, om Krans tegemoet te komen voor gemaakte kosten.

tekst gaat verder onder de foto

De nieuwe afrastering van Krans met hedra en coniferen moet weer weg, er komt weer een boswal (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Boetekleed

De gemeente Assen trekt het boetekleed aan, en erkent dat ze Krans 'niet goed heeft geïnformeerd bij de verkoop'. Die fout ligt bij de afdeling grondzaken. De ondernemer dacht, op basis van de koopovereenkomst, dat-ie direct na de koop de boswal eraf kon kappen en de grond bij z'n bedrijfsterrein aan kon trekken, zonder te wachten op een kap- of omgevingsvergunning.

Dit was dus achteraf gezien een misvatting, en zodoende ging Krans begin vorig jaar wettelijk de fout in. Want zodra de buurt ging klagen, moest de gemeente wel handhaven en kreeg Krans een handhavingsambtenaar op de stoep vanwege illegale activiteiten.

De wal met bomen en struiken komt dus weer terug, op een groenstrook van vijf meter, op kosten van de gemeente. De andere vijf meter groenstrook mag Krans wel houden. Alleen is daarmee de kous nog niet af. Voor ondernemer Martin Krans heeft de kwestie nog een pijnlijk, en waarschijnlijk zeer duur staartje: er moet een hoge geluidsmuur komen. Het voortbestaan van zijn bedrijf op de locatie in Marsdijk hangt er zelfs vanaf.

Geluidsmuur plaatsen

Krans moest vorig jaar van de gemeente geluidsmetingen laten doen, aangezien bewoners klaagden over herrie na de verdwenen boswal. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de firma in wegafzettingen boven de geluidsnorm zit die geldt voor het bedrijvenpark bij Marsdijk. De gemeente eist daarom dat er een geluidsmuur komt van tweeënhalve meter hoog aan de achterkant van het bedrijf, wil Krans aan de rand van Marsdijk kunnen blijven ondernemen.

De Asser ondernemer kreeg vorige week het collegevoorstel met alle eisen en mogelijke oplossingen onder ogen. En daar is Krans 'even goed ziek van', zo laat hij weten. "We zitten inmiddels vijf jaar met ons bedrijf op deze plek. Hiervoor zat Lareco er, die zat in de grond-, weg- en waterbouw, en had hydraulische kranen en sjofels, dus veel zwaarder materieel dan wij hebben. Nooit had iemand er last van, maar wij overschrijden ineens de norm."

Krans hoorde dat Lareco ook ooit de groenstrook aangeboden kreeg van de gemeente, die had er toen geen belang bij. Krans wel. Die kan de extra bedrijfsgrond goed gebruiken, en benaderde de gemeente. "Het leek een mooie aankoop van een nutteloze strook groen, waar bijna nooit onderhoud aan wordt gepleegd. Extra opslag op ons terrein is hard nodig. Maar dat dit er nu allemaal achterweg komt, dat is dramatisch", aldus Krans.

Rug tegen muur

Volgens de ondernemer had hij met de ambtenaren op het stadhuis 'zeer heldere afspraken' over de grondaankoop. Voor iedereen was klip en klaar dat hij de groenstrook zou ombouwen tot bedrijfsgrond, en dat logischerwijs de bomen en struiken ook zouden verdwijnen. "Ik ben toch geen bosbouwer, ik heb hier een bedrijf te runnen", zegt Krans.

Alles leek eind 2020 in kannen en kruiken. En Krans ging voortvarend aan de slag. Hij volgde daarbij het voorbeeld van naburige bedrijven, die jaren terug al groenstroken van de gemeente hadden gekocht. "Hun hekken staan ook tot aan de sloot. Wij gingen dus meteen kappen, en zetten er ook een hek neer. Toen stond de gemeente hier ineens op de stoep, en bleek er van alles mis."

Voor Krans voelt het nu alsof hij met de rug tegen de muur staat. Hij wil nog even goed nadenken, hoe hij straks het gesprek ingaat met de gemeente, om de boel op te lossen. "Maar echt veel keuze heb ik niet. En op een procedure zit ik eigenlijk ook niet te wachten."

'Geen enkele redelijkheid'

De ondernemer is vooral geschrokken dat er gedreigd wordt z'n bedrijf te stoppen, als hij niet doet wat de gemeente wil. "Ik moet dit en ik moet dat. En doe ik dat niet, dan is het op deze plek einde bedrijf. Dat krijg je dan als telefonische mededeling vlak voor kerst te horen. Ze hebben geen idee wat zoiets met mensen doet. Ik ben er al een paar weken weken flink beroerd van. Er is geen enkele redelijkheid", zegt Krans aangeslagen. "En ik ben er ook doodmoe van. We zijn hier al een jaar zoet mee", aldus Martin Krans.

tekst gaat verder onder de foto

Krans baalt dat het een geluidsscherm moet bouwen om in Marsdijk te mogen blijven (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Niet als mak schaap naar slachtbank'

De ondernemer vroeg al voorzichtig een offerte voor een geluidsdicht scherm, om te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. "Inclusief fundering kost dat al snel een ton. Waar haal ik dat vandaan?"

Volgens Krans heeft hij ondertussen al zo'n twee ton aan onkosten gemaakt het afgelopen jaar. "Dat wij nu volledig voor dat geluidsscherm zouden moeten opdraaien, dat gaat me te ver. Er was eerst niks aan de hand totdat we die grondstrook kochten, met alle gevolgen van dien, en achteraf is er fout gehandeld door de gemeente. Ik laat me niet als een mak schaap naar de slachtbank leiden."

Excuses gemaakt

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks), verantwoordelijk voor handhaving, baalt flink van hele gang van zaken rond Krans in Marsdijk. "Natuurlijk ben ik hier ongelukkig mee, allemaal erg vervelend dit." Dekker geeft ruiterlijk toe dat de gemeente 'fout heeft gehandeld.

"Dit had niet zo gemoeten, de grond daar is ten onrechte verkocht. Er is al met al onhandig geopereerd, en ik heb excuses gemaakt. Maar ook Krans zelf heeft onhandig gehandeld. Die had niet zomaar die boswal moeten kappen terwijl er geen vergunning was. En als bewoners dan bij ons komen om hun beklag te doen, dan rest ons niets anders dan als gemeente te handhaven."

Buurt blij

Dekker erkent dat de kwestie rond Krans 'een dure les' is. "Helaas gaat het ons geld kosten, en hoeveel dat uiteindelijk wordt, daar is nog geen zicht op. Maar we hopen dit te herstellen, in overleg met Krans, en daarmee tegemoet te komen aan de klachten uit de buurt. Want het gaat om een goed woon- en leefklimaat."

De buurtbewoners, die vorig jaar meteen klaagden na het kappen van de boswal, zijn opgelucht dat de boel weer goed gemaakt wordt. "Wij zijn in alle opzichten in het gelijk gesteld, daar zijn we blij mee. Knullig wel hoe dit gegaan is, want het kwaad is natuurlijk al geschied. En dit pakt ook wel erg sneu uit voor Krans als ondernemer. 't Is wel duidelijk dat de gemeente Assen hier niet goed over nagedacht heeft met alle gevolgen van dien."

Bedrijfsverplaatsing?

Het weghalen van de firma Krans bij Marsdijk en verplaatsen naar Assen-Zuid, dat is ook nog geopperd door de gemeente. Alleen is op het nieuwe bedrijventerrein langs de snelweg binnen twee jaar niet zomaar een geschikte plek voorradig, zo zegt de gemeente. Bovendien vraagt de ondernemer zich zelf af waar hij zomaar geld vandaan moet halen voor nieuwbouw. "Dat kost nogal wat, zo'n operatie. En we zitten hier prima naar onze zin, en willen ook graag blijven, alleen moet het ons wel mogelijk worden gemaakt."

Als Krans instemt met de oplossing, dan krijgt hij een half jaar de tijd om de boel voor elkaar te maken, in nauw overleg met de gemeente.

Lees ook: