Hageman wacht oordeel VVD-commissie niet af: 'Wil signaal afgeven'

De locatie Doedens in Eelde, waarover momenteel veel te doen is. (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Gezinus Pieters, fractievoorzitter van de VVD Tynaarlo en hoofdrolspeler in een rel binnen die partij, betreurt het opstappen van raadslid Edwin Hageman. Reden hiertoe is de aankoop van de locatie Doedens in Eelde, waar de gemeente Tynaarlo jarenlang over heeft gesproken. Pieters wil de locatie als vastgoedhandelaar ontwikkelen en ziet niet in waarom dat zou wringen met zijn rol in de politiek.

Hageman denkt daar anders over en heeft nu besloten de laatste maanden van de raadsperiode voor zichzelf door te gaan. Hij vindt dat de rollen van politicus en vastgoedhandelaar in dit geval te veel door elkaar zijn gaan lopen. "Pieters verdient hier zijn brood mee en heeft natuurlijk meer panden in de omgeving, maar die vallen buiten de politieke discussie. Volgens de wet mag hij deze locatie kopen, maar moreel zou het eigenlijk niet moeten kunnen."

Dubbele pet

Hageman wijst onder meer naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die het gemeenteraadsleden afraadt om dergelijke aankopen te doen. "Voor de burger wordt het erg onoverzichtelijk", vervolgt Hageman. "Wie spreekt hier: het raadslid of de vastgoedhandelaar?"

Hageman is niet de enige binnen de plaatselijke VVD die twijfels heeft bij de manier van handelen van Pieters. De hoofdrolspeler zelf geeft aan dat hij verwacht dat de integriteitscommissie van de landelijke partij zich er nog over zal buigen. "Ik ging ervan uit dat we hun oordeel zouden afwachten", sprak Pieters vanochtend op Radio Drenthe.

Terugverkopen?

Dat doet Hageman dus niet, tot ergernis van Pieters. Het raadslid zelf voelt zich moreel verplicht om een signaal af te geven. "Ik heb vanuit andere fracties gemerkt dat er steeds meer discussie kwam over de rol van Pieters als vastgoedhandelaar en raadslid in één", aldus het scheidend raadslid. "Ruimtelijke ordening is één van de belangrijke onderwerpen in de raad. Het gaat er steeds over."

Volgens Pieters is er binnen de raad in een eerder stadium uitvoerig gesproken over zijn werk als vastgoedhandelaar. "Het is nooit een punt van discussie geweest", zegt hij. Over de locatie Doedens wil hij nog kwijt dat er 'op dit moment geen enkel plan ligt' en de VVD altijd de plannen van het college heeft gesteund. "De discussie in de raad is afgelopen", zegt Pieters, die daarom vindt dat zijn dubbelrol niet dubieus is.

Pieters zegt nog geen idee te hebben wat hij met de grond wil. Of hij het wil terugverkopen aan de gemeente? "Alles is bespreekbaar."

