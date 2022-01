Leerlingen weer naar school: 'Yes, we zijn weer open!'

De oudste groep basisscholieren van Valkenhorst begint de eerste schooldag van het nieuwe jaar op een speciale manier. Zij hebben honderden flessen ingezameld om hun musical mogelijk te maken. "We proberen zo veel mogelijk geld op te halen voor kleren en het decor", zegt Shanaily.

Zij is tijdens de vakantie met een vriendinnetje langs de deuren gegaan. "Van sommige mensen kregen we drie zakken vol met flessen omdat ze al van de actie wisten en al voor ons aan het sparen waren. Bij andere mensen kregen we te horen dat ze nu gaan sparen en dat we volgende week langs kunnen komen om de flessen op te halen."

'Geweldig!'

Tissingh wist niet wat hij zag, toen alle flessen waren ingezameld. "Het is geweldig! We moeten het nog uit gaan zoeken. Dus het werk en het inleveren komt nog, maar ons doel van tweehonderd euro gaat op deze manier wel lukken."

We konden zo schakelen naar online lesgeven, maar we zijn toch wel heel blij dat de leerlingen gewoon weer op school komen." Esther Boelens - Directrice

Vorige week werd bekend dat de scholen vandaag weer open mogen. Volgens directeur Esther Boelens was dat een grote opluchting: "Yes, we zijn weer open! We hadden in principe alles klaarstaan, dus we konden zo schakelen naar online lesgeven. Maar we zijn toch wel heel blij dat de leerlingen gewoon weer op school komen en de leerkrachten weer in de klas les kunnen geven."

Vakken gemist

Elin uit groep 8 vertelt dat ze in de vakantie heel veel met haar zusje heeft gespeeld. Ook ging ze veel naar buiten om te spelen. Haar vriendinnen heeft ze niet eens heel erg gemist, maar toch is ze blij dat ze weer op school is vandaag.

Ook Daan is blij om weer op school te zijn. "Ik vind de vakken op school altijd erg leuk, vooral rekenen", vertelt hij. En Daan heeft geluk, want rekenen staat vandaag op het programma.