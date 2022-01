Urenlange wachtrijen bij stormloop op SNN-subsidie

De 123 Drentse huishoudens die aanspraak maken op 10.000 euro subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor woningverbetering moeten heel veel geduld hebben. En geluk. Sinds vanochtend 9.00 uur konden ze zich mengen in de verwachte stormloop op die subsidie voor de mensen in het aardbevingsgebied.

Mensen in de rij moeten uren wachten. Op sociale media doen veel mensen hun beklag. In totaal kunnen 53.000 huishoudens - die vooral in de provincie Groningen wonen - de subsidieaanvraag doen.

Piekmoment om 9.00 uur

"Op het piekmoment om 9.00 uur zaten er rond de 50.000 wachtenden in de rij", zegt SNN-directeur Marjan Dol tegen RTV Noord. Even na tienen zaten er nog bijna 40.000 mensen in de wachtrij.

Voor 9.00 uur konden mensen zich al melden voor een soort voorportaal. Dat is iets anders dan de wachtrij. "Daar zat geen volgorde in. Ze zien nu in de wachtrij een nummer, voor 9.00 uur was dat er niet. Het is niet zo dat iemand die om 7.30 uur in het voorportaal kwam, eerder in de wachtrij staat dan iemand die om 8.45 uur in het voorportaal kwam. Dat is willekeurig gegaan."

Volgens directeur Dol werken alle systemen. "Zo rond 9.00 uur was er de piekbelasting en toen hadden we even een kleine hapering op de site, maar als je ververste was je er ook zo weer."

Rijen bij Groningse gemeentehuizen

Bij verschillende Groningse gemeentehuizen staan ook meterslange rijen. In Hoogezand ging het om 9.30 uur om een paar honderd mensen. Ook in Winsum en Scheemda staan lange rijen. Een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze was vanochtend nog niet bereikbaar, maar naar verwachting is het daar rustig, aangezien het om 'slechts' 123 huishoudens in Drenthe gaat.

Dat er zo'n stormloop is op de subsidie komt niet als een verrassing. SNN hield er al rekening mee, omdat de subsidiepot van in totaal 220 miljoen euro niet genoeg is. Dat bedrag wordt in porties van maximaal 10.000 euro verdeeld. "Wij gaan niet over het budget. Dat is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiek. We gunnen iedereen het geld, maar we zijn niet verantwoordelijk."

Lees ook: