Hartono maakt komende nacht debuut op kwalificatie Australian Open

Hartono is samen met haar moeder al twee weken in Australië. Op oudjaarsdag is ook haar trainer Jan-Willem Koopman uit Tuk aangesloten.

"Het is fantastisch mooi dat we hier zijn en ik ben supertrots op Arianne dat ze het gehaald heeft", zegt Koopman. "Ze staat goed te spelen, is goed voorbereid en ze heeft er zin in. Ik hoop vooral dat de partij van komende nacht een fijne eerste ervaring voor haar gaat worden."

tekst gaat verder onder de foto

Arianne Hartono is samen met haar moeder en trainer Jan Willem Koopman in Melbourne (Rechten: Jan Willem Koopman)

Zomer

In Australië is het nu volop zomer en stijgt het kwik in de middag tot boven de dertig graden. Hartono heeft de tijd genomen om aan de hitte te wennen. Als voorbereiding speelde ze een toernooi in Bendigo, op twee uur van Melbourne. Daar werd ze in de tweede ronde door een Zwitserse uitgeschakeld. Morgen speelt ze rond 11.30 uur in de tweede ronde van de dag. Normaal gesproken net voor de ergste hitte aan.

Grote droom

Koopman kijkt zijn ogen uit in Melbourne. "Er zijn hier drie grote tennisparken die samen eigenlijk een heel dorp vormen. Net als Dwingeloo zeg maar, maar dan anders", lacht Koopman. "Het is eigenlijk een grote droom. We hebben kamers in luxe hotels en alles wat je je maar kunt bedenken om je voor te bereiden en te ontzorgen is hier wel aanwezig. Er rijden zeventig auto's rond met vrijwilligers die je overal naartoe brengen en ze zijn allemaal heel aardig", vertelt Koopman.

tekst gaat verder onder de foto

Arianne Hartono in Melbourne (Rechten: Jan Willem Koopman)

Corona

Australië doet er alles aan om corona buiten de deur te houden. Maar nu de Drentse delegatie inmiddels op Melbourne Park vertoeft, valt het allemaal reuze mee.

"Voordat ik ging vliegen moest ik een PCR-test doen en ook bij aankomst in Australië werd ik getest. Daarna volgde er op de vijfde dag van mijn verblijf nog weer een test", verklaart Koopman. "Maar verder is het hier beter dan in Nederland. Alle restaurants en winkels zijn gewoon open. We lopen wel met mondkapjes op, ook op het tennispark. Maar als je gaat zitten mogen de mondkapjes af. Als je accreditatie gewoon in orde is, heb je weinig problemen. Er staan overal desinfectie-apparaten, het is hier allemaal netjes en schoon en bij iedere doorgang staat beveiliging. Dus dat is prima geregeld."

Loting

Hartono moet drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. Mocht ze de partij tegen de Australische Gibson komende nacht winnen dan staat ze in de volgende ronde tegenover de winnares van de partij tussen de Belgische Ysaline Bonaventure, de nummer 250 van de wereld, en Mihaela Buzarnescu uit Roemenië, de nummer 122 van de wereld.

Lees ook: