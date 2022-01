GOMOS mikt op nieuwe accommodatie in jubileumjaar

Voorzitter Albert Drenth geeft tegenover RTV Zulthe aan dat plannen nog niet in een vergevorderd stadium zitten. "Maar ik vind dat je best ambitieus mag zijn", aldus Drenth. In 2019 werd een langgekoesterde wens voor kunstgras ingewilligd bij de Norger voetbalvereniging. "Daarvoor lagen er al plannen voor een nieuwe accommodatie", zegt Drenth. "Het huidige gebouw gaat nog wel een aantal jaren mee, maar op de lange termijn kunnen we dit niet in stand houden."

Leden informeren

Zo zijn de deuren 'te laag', is de kantine niet per se rolstoelvriendelijk te noemen en zijn de toiletten verouderd. "Vandaar dat er in het verleden al plannen zijn geweest voor herbouw, verbouw en verplaatsing", zegt Drenth. Wat precies haalbaar is voor de vereniging, zal de komende jaren moeten blijken.

"Maar we willen als we tachtig jaar bestaan sowieso in een nieuw gebouw feestvieren", zegt Drenth. "Dit voorjaar hopen we een Algemene Ledenvergadering te organiseren met een presentatie van mogelijke plannen en ideeën, zodat ook onze leden een idee hebben waar we nu staan."