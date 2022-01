Stickers brengen Maya's Hoogeveen niet terug: 'Het is triest'

Vlak voor de jaarwisseling zijn verschillende borden van Maya de Bij gesloopt en gestolen in Hoogeveen. De organisatie Binnenstad Hoogeveen dacht met een ludieke actie de borden terug te krijgen. Iemand die in het bezit is van een Maya kon het bord straffeloos ruilen voor een 'ruige sticker' in hetzelfde formaat.

Op papier een leuk idee, maar uiteindelijk heeft niemand zich gemeld. "Eén persoon heeft een bord ergens gevonden", vertelt voorzitter Jan Stam. "Dat hebben we opgehaald. En voor de rest hebben we niks meer gehoord. Ik had ook eigenlijk niet verwacht dat erop gereageerd zou worden. Het is flink balen."

'Zuipkeet'

Maya de Bij is sinds vorig jaar de nieuwe mascotte van de gemeente. De komende vier jaar zijn borden van het insect in heel Hoogeveen te vinden. Met het initiatief hoopt Hoogeveen zich meer te kunnen profileren als kindvriendelijke plaats.

Maar in plaats daarvan verdwenen de borden al snel. Op TikTok circuleren filmpjes waarin te zien is dat de maya's in 'zuipketen' hangen. En dat is volgens Stam jammer, want het is een flinke investering geweest. "Je bent dan zomaar 5.500 euro kwijt. Dat is natuurlijk zonde."

Ook begrijpt hij het nut niet om een bord kapot te maken of stelen. "Dit slaat natuurlijk nergens op. We zijn allemaal jong geweest en hebben kattenkwaad uitgehaald. Maar zoiets deed ik vroeger ook niet."

Hufterproof

De actie om de borden straffeloos terug te brengen loopt nog steeds. Mocht dat niets opleveren dan gaat het bestuur in overleg. "Dan moeten we gaan bepalen wat de vervolgstappen zijn", aldus Stam. De organisatie liet eerder al weten dat aangifte een serieuze optie is.

"Maar", zegt de voorzitter. "We laten ons niet uit het veld slaan. De borden worden vervangen en we proberen ze iets meer hufterproof te maken." De komende tijd staat er nog veel op planning rondom het vrolijke bijtje. "Dan hebben we het over uitbreiding richting scholen, culturele instellingen en de bioscoop. Maya's gaan nadrukkelijk zichtbaar worden in Hoogeveen."

