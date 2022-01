Bereid je vast voor op de Tuinvogeltelling

In Drenthe waren het er bijna zevenduizend tellers, naar verhouding het hoogste aantal deelnemers van het hele land. Om ook dit jaar goed beslagen ten ijs te komen, kun je nu alvast voorbereidingen treffen om zoveel mogelijk tuinvogels naar je tuin te trekken.

Hoofdzaken

Vogels zijn op zoek naar drie dingen: beschutting om te broeden en te schuilen, genoeg voedsel en water om te drinken. Groen in de tuin of op het balkon is een goed begin: struiken met bessen en vaste inheemse planten die insecten aantrekken bieden zowel onderdak als provisie. Daarnaast kun je de vogels bijvoeren met vetbollen en pinda's. Een ondiepe schaal met water zorgt voor een drink- en wasgelegenheid. Denk eraan dat je het water regelmatig ververst.

Nestkastjes

Een zeer expliciete uitnodiging voor vogels is de nestkast. De plaatsing van een nestkast moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil een tuinvogel hier zijn intrek nemen. Zoek een rustige plek, niet in de volle zon en beschut tegen de wind. Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk, net als een stevige bevestiging.

Sommige vogels broeden graag in groepen. Nesten voor mussen, spreeuwen en zwaluwen kunnen daarom prima dicht bij elkaar gehangen. Houd bij nestkasten voor koolmezen en pimpelmezen een onderlinge afstand van drie meter aan. Voor andere soorten moet de afstand minimaal tien meter zijn.

Een roodborstje in de winter (Rechten: Istvan Pocsai via Pixabay)

Tuinvogelquiz

Nu je tuin klaar is om vogels welkom te heten, is het van belang dat je de verschillende soorten uit elkaar kunt houden. Op deze pagina vind je de tuinvogel top 25. Bekijk en beluister tuinvogels zoals de huismus, de heggenmus en de roodborst. Of schrijf je in voor de vogelcursus van de Vogelbescherming. Nog even oefenen voor het zover is? Maak dan hier de tuinvogelquiz.

Meedoen

Deelnemen kan via de webapp mijntuinvogeltelling.nl. Het is belangrijk dat je alle waarnemingen in de tuin of op het balkon noteert, maar dat je ze niet bij elkaar optelt want dan tel je misschien een vogel dubbel. Dus: zie je eerst twee huismussen en later nog eens vijf huismussen, geef dan vijf huismussen door.

Zit je voederplank vol met vogels? Maak dan een foto met je smartphone en tel het aantal nog eens rustig na. 's Ochtends zijn de vogels het meest actief, dat is dus een goed moment om een half uurtje te tellen. Je hoeft overigens geen onderscheid te maken tussen mannetjes en vrouwtjes. Meer informatie vind je op de website van de tuinvogeltelling.

