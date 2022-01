Grafische traditie leeft voort: kopperprent uitgereikt in Drukkerijmuseum

Spelen met de letter 'k'

Het thema dit jaar is Spelen met letters, in combinatie met een gedicht van schrijver Kees van Kooten. Aan beeldend kunstenaars Trees van Es en Joke Geers de taak om hier invulling aan te geven. "We hebben er bewust voor gekozen om de kopperprent volgens oude technieken te maken, en niet met de computer", legt Van Es uit. "Daarvoor hebben we de mogelijkheden gebruikt die we hebben in het museum."

Het gedicht gaat over taal en het spelen met letters en woorden. Dat thema komt terug in de manier waarop de kunstenaars bepaalde letters in het gedicht hebben vormgegeven. "We wilden bijvoorbeeld spelen met de letter k", vertelt Van Es. "Daarom hebben die letter overal in het gedicht in een andere richting geplaatst. Het is daardoor iets moeilijker leesbaar, maar wel speels."

Eeuwenoude traditie

Met onderbreking van vorig jaar wordt de kopperprent sinds 2002 elke jaar uitgereikt. Het stoelt op een eeuwenoude traditie uit de gilden in de Middeleeuwen. Traditiegetrouw konden de leerlingen aan hun gildemeester laten zien wat ze in huis hadden aan grafische vaardigheden. Als tegenprestatie kregen ze geld, dat ze verbrasten aan sterke drank.

Voor veel Zuidwest-Drenten is de kopperprent wellicht geen onbekende traditie, maar voor kersverse cultuurgedeputeerde Nelleke Vedelaar wel. "Ik heb me er natuurlijk wel even in verdiept", vertelt de nieuwbakken opvolgster van Cees Bijl. "Het is ook belangrijk om dit voort te zetten. De traditie had vorig jaar een kleine onderbreking, maar het is belangrijk om het dit jaar wel door te laten gaan. Prachtig hoe de kunstenaars oude technieken hebben gebruikt om deze kopperprent te maken."