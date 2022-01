571 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe, een persoon overleden

De overleden coronapatiënt is een inwoner van de gemeente Emmen. Dat het RIVM het overlijden nu meldt, betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur is overleden, er kan vertraging zitten in het doorgeven van sterfgevallen.

Het nieuwe aantal besmettingen is iets lager dan het gemiddelde over afgelopen week. Gemiddeld kwamen er afgelopen zeven dagen 584 Drentse besmettingen aan het licht.

Het RIVM meldde geen nieuwe Drentse ziekenhuisopnames. In Drenthe liggen 19 coronapatiënten in het ziekenhuis, meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Daarvan liggen er 7 op de intensive care. Dat zijn niet per se alleen maar Drenten, in het Noorden liggen vijf patiënten die uit een ander deel van Nederland komen, waarvan er drie op de ic liggen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus sinds 27 februari 2020 (bron: RIVM, 10-01-2022)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 3033 (+28) 10 22 Assen 8175 (+60) 84 25 Borger-Odoorn 3160 (+36) 38 23 Coevorden 5751 (+58) 68 35 Emmen 16933 (+132) 228 95 (+1) Hoogeveen 9178 (+81) 100 48 Meppel 4728 (+36) 40 37 Midden-Drenthe 4254 (+39) 45 32 Noordenveld 3748 (+25) 41 28 Tynaarlo 3668 (+25) 31 26 Westerveld 2192 (+11) 22 23 De Wolden 3854 (+35) 44 29 Onbekend 394 (+5) 0 0

Landelijke bijna 28.000 positieve tests

Het aantal coronagevallen loopt landelijk snel op. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 27.993 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 191.062 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 27.295 bevestigde besmettingen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het gemiddelde stijgt voor de dertiende dag op rij.

Het weektotaal ligt ongeveer 84 procent hoger dan de som over de zeven dagen ervoor. Dat is de snelste stijging in een week tijd sinds 17 juli. De snelle stijging werd al verwacht. De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mogelijk worden mensen er minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het kabinet besluit deze week of de bestaande maatregelen moeten worden verlengd of uitgebreid.

Meer ziekenhuisopnames

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1526 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van gisteren.

De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar worden nu in totaal 1130 patiënten met Covid-19 verzorgd, 57 meer dan een etmaal geleden. Er werden 115 nieuwe mensen met corona opgenomen in de klinieken, maar doordat er ook patiënten de afdelingen mochten verlaten steeg de bezetting minder snel.

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel af, namelijk met één. Medewerkers van de ic's dragen nu zorg voor 396 mensen met ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Er werden 21 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch.

Volgens verwachting

Een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen viel te verwachten, vanwege de hoge aantallen besmettingen van de afgelopen tijd. Het duurt doorgaans twee weken voor een stijging van het aantal coronagevallen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers.

Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic's en in de klinieken is vandaag evengoed nog niet opvallend veel hoger dan de voorgaande dagen. Zo werden zondag 107 nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen en zaterdag ging het om 149 patiënten. Op de ic's kwamen er afgelopen dagen gemiddeld 17 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten bij.

Aantal sterfgevallen daalt wel

Het aantal sterfgevallen daalt nog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is voor een maandag het laagste aantal sinds 25 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven, dat kan soms een tijdje duren. Bovendien is het niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden, dus in werkelijkheid kunnen meer mensen zijn gestorven.

Doorgaans zijn er op maandagen wat minder meldingen van sterfgevallen. Als coronapatiënten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd, en staan ze in de cijfers van de dinsdag.