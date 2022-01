Heropening winkels lijkt in Emmen en Nieuw-Amsterdam vooralsnog brug te ver

De komende week gaan verschillende lokale handelsverenigingen hierover in conclaaf. Een rondje langs de diverse verenigingen leert dat de bereidheid vooralsnog niet erg groot is.

Centrummanager Laurens Meijer verwacht in eerste instantie niet dat winkeliers in Emmen massaal meegaan in de actie. "Ik weet niet of het veel zoden aan de dijk zet. Laat staan dat het ze in Den Haag interesseert of we in Emmen open gaan."

Acties

Morgenavond gaat Vlinderstad (winkeliersvereniging zuidelijk deel winkelcentrum Emmen) in overleg, waarbij Meijer verwacht dat het accent komt te liggen op acties voor de lange termijn. "Volgens mij werkt dat beter dan om even kort te stunten."

Hij sluit daarbij overigens niet uit dat de balans alsnog kan doorslaan naar de andere kant. "Als het sentiment groot genoeg is en er ook landelijk sprake is van een aanzienlijk draagvlak, dan zou het roer alsnog om kunnen. Maar dat is aan de ondernemers."

Energie loont

Voorzitter Willem Meijer van Het Oude Centrum (noordelijk deel Emmer winkelhart) laat weten dat de ogen gericht zijn op Vlinderstad voor mogelijke acties. "Zelf gaan we niet iets aparts op touw zetten."

In tweelingdorp Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn de meningen onder ondernemers verdeeld, vertelt voorzitter Bas Kamst van Handelsvereniging NAVO. "Vorig jaar hebben we ook geprobeerd iets op te zetten. Toen zag ongeveer de helft het niet zitten. Dus ik weet niet of het deze keer wel de energie loont."

Kamst vraagt zich hardop af of een openstelling veel zin heeft. "De overheid verandert toch niet van gedachten."

Winkels Weer Open

In heel Nederland neemt de onrust in ieder geval zienderogen toe. Het ongeduld loopt op en het begrip kalft af. De populariteit van de eind vorige week opgerichte Facebookgroep Winkel Weer Open bewijst dat.

In krap enkele dagen hebben zich ruim 8.000 mensen aangemeld, onder wie vooral middenstanders. In de groep wordt de oproep gedaan om niet-essentiële winkels, horeca en contactberoepen groen licht te geven.

Harrie van der Velde: 'De rek is er uit' (Rechten: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

Signaal afgeven

Twee Emmer ondernemers hebben zich ook aangemeld. Beide zijn echter niet van plan de winkel open te doen. Het gaat niets brengen, verwachten ze. Wel hopen ze door aansluiting bij te dragen aan een signaal richting overheid dat het zo langer niet kan, aldus Albert Eising van de gelijknamige herenmodezaak.

"Hopelijk neemt de druk richting de regering zo verder toe", vertelt hij. Hij vindt het 'flauwe kul' dat winkels nog langer dicht moeten blijven. "Het slaat nergens op. De meeste besmettingen vinden bij de scholen plaats en die mogen wel open. Bij ons moet de kachel ook branden, wij worden gewoon gekortwiekt."

Democratie

Ronald van Peer van Jan van Peer Koken Tafel Cadeaus houdt de winkel ook gewoon op slot als de lockdown wordt verlengd. "We leven nou eenmaal in een democratie, waarbij een regering de lijn uitzet."

Wel vindt hij dat het nieuwe omikronvariant wordt overschat aangezien de ziekenhuisopnames lijken mee te vallen. "Ik verwacht en wens daarom versoepelingen. Met het afgeven van dit signaal (via Facebook) wordt hopelijk duidelijk dat de grens is bereikt."

Een uur

In Klazienaveen kondigde de lokale handelsvereniging Haveka vorige aan de openstelling wel door te zetten. Voorzitter Harrie van der Velde bespreekt de actie morgen met burgemeester Eric van Oosterhout, laat hij weten. "Als de lockdown wordt aangehouden, gaat de actie sowieso door."

Daarmee gaat Klazienaveen op herhaling. Vorig jaar gooiden de winkeliers de deuren bij wijze van protest ook open. De actie duurde niet langer dan een uur, omdat de burgemeester zich gedwongen zag om te handhaven.

Boete maakt niets uit

Volgens Van der Velde is de actiebereidheid nog groter dan vorig jaar. "Vorig jaar haakten tachtig winkeliers aan. Voor zaterdag verwacht ik datzelfde aantal, zo niet meer." De middenstanders zijn 'schijtziek' van de lockdown, vertelt hij. "Nog meer dan vorig jaar. Sommigen staan op omvallen. Een boete van 4000 euro maakt in hun ogen dan ook niets meer uit."

Volgens Van der Velde valt er niet meer te onderhandelen en is er geen ruimte meer voor discussie. "De rek is er domweg uit."

Lees ook: