Boosteren zonder afspraak kan vanaf woensdag in Emmen en Assen

Vanaf woensdag kunnen mensen zonder afspraak terecht op de vaccinatielocaties in Assen en Emmen voor een boosterprik. Dat meldt de GGD Drenthe, dat de vaccinatiecampagne in de provincie coördineert.

Volgens de GGD hebben de meeste mensen van 18 jaar en ouder inmiddels de boosterprik gehad, waardoor er ruimte is om ook zonder afspraak mensen te prikken. "De vrije inloop is bedoeld om de beschikbare ruimte, mensen en vaccins ook nu zo goed mogelijk te benutten. En om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om snel een boostervaccinatie te halen."

Assen en Emmen

In eerste instantie is prikken zonder afspraak alleen mogelijk op de locaties in Emmen en Assen. "Deze locaties zijn zo groot dat hier niet snel een wachtrij zal ontstaan. Daarnaast staan onze andere priklocaties de komende tijd nog wel vol met afspraken", meldt de GGD. Ook voor een eerste of tweede prik kunnen mensen zonder afspraak in Emmen en Assen terecht. Via drenthevaccineert.nl/locaties is te zien wanneer welke locatie beschikbaar is. Mocht het te druk worden op een locatie dan meldt de GGD dat via de website en sociale media.

Mensen die al een afspraak hebben voor een booster, maar liever gebruik maken van de vrije inloop, kunnen ook langskomen in Emmen en Assen. "Geef op de locatie aan dat je een afspraak hebt staan, dan wordt deze ter plaatse voor je omgeboekt", aldus de GGD. Is de afspraak buiten Drenthe gepland, dan moet die telefonisch worden afgezegd. "Zodat iemand anders daar gebruik kan maken van de vrijgekomen plek."

Landelijk

In verschillende andere regio's in Nederland was het al mogelijk om zonder afspraak een boosterprik te halen. GGD'en kunnen boosterprikken zonder afspraak aanbieden als ze daar capaciteit voor hebben. Zodra ze méér prikkers hebben dan dat er afspraken gepland staan, hebben ze ruimte over voor het aanbieden van zogenoemde 'vrije inloop'.

Lees ook: