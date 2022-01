Ondergelopen wandelpaden Holtingerveld: 'Water staat soms 50 centimeter hoog'

In het verleden is het Holtingerveld juist droger gemaakt, omdat water soms onhandig was of omdat men er turf wilde steken voor in de kachels. Die drooglegging wordt nu ongedaan gemaakt door bijvoorbeeld slootjes de dempen. Dat moet de flora een fauna ten goede komen.

50 centimeter hoog

Maar vanmorgen schrok boswachter Albert Henckel van het aanzicht. Sommige slootjes zijn gedempt, maar omdat in Havelte veel keileem in de bodem zit zakt het water niet de grond in. Het zoekt zijn eigen weg naar lager gelegen stukken. Daardoor is een aantal belangrijke wandelpaden enorm drassig geworden. "Het water staat op sommige plekken wel 50 centimeter hoog. Leuk om doorheen te lopen met laarzen, maar niet de bedoeling. Mensen moeten nu van het pad af om droge voeten te houden", legt de boswachter uit.

Hoe lang het nog gaat duren weet Henckel nog niet. "Eerst gaan we mensen op de hoogte stellen dat dit aan de hand is. De ATB'ers hebben hun route al omgelegd. Daarna zullen we gaan kijken hoe en of we het water hier weg kunnen krijgen."

