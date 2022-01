Quispel van ACV naar Staphorst

Quispel, die bezig is aan zijn eerste seizoen in dienst van ACV, is de eerste nieuweling voor de formatie die volgend seizoen wordt getraind door Karlo Meppelink, die nu nog trainer is van VKW in Westerbork. Onlangs liet hij in De Warming-Up weten het profvoetbal nog niet uit zijn hoofd te hebben gezet, maar dat hij eerst kampioen wil worden in de Derde Divisie. "Is het niet met ACV, dan met een andere club."

Eredivisie

Quispel begon zijn voetballoopbaan bij WKE in Emmen, waarna hij in de jeugd van FC Twente en FC Emmen speelde. Bij die laatste club debuteerde hij in de eredivisie.

