Meten = Weten maakt balans op: 132 soorten bestrijdingsmiddelen gevonden bij onderzoek

In 2018 startte Meten = Weten in Drenthe met het onderzoek. Al in het eerste jaar vond de groep 57 verschillende bestrijdingsmiddelen terug in verschillende monsters. Inmiddels heeft Meten = Weten in drie jaar tijd 87 monsters genomen uit (moes-)tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, vegetatie, bodem, mest, lucht en mensenhaar. Daarin vond ze 132 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en metabolieten.

'Beleid moet radicaal veranderen'

"Deze ontdekking heeft vergaande consequenties. Het toont aan dat het huidige beleid voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen radicaal moet veranderen om mens en natuur te beschermen. Er stapelt zich immers steeds meer bewijs op dat deze middelen schadelijk zijn voor de natuur en voor onze gezondheid", aldus Meten = Weten.

Daarbij zegt de organisatie vooral de afstand die de bestrijdingsmiddelen afleggen opmerkelijk te vinden, maar ook dat niet ieder gewasbeschermingsmiddel de akker verlaat. "Het is een onderzoek van amateurs met beperkte financiële middelen, maar de conclusies zijn ernstig genoeg om het wel te publiceren," licht Guido Nijland van Meten = Weten toe.

Onderzoek met RIVM

Ook andere partijen deden de afgelopen jaren samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek naar bestrijdingsmiddelen. Ze zochten uit hoe pesticiden zich verspreiden. Daarbij vonden ze gewasbeschermingsmiddelen terug in de buitenlucht, huisstof en in urine, maar gaven ze ook aan dat deze bestrijdingsmiddelen aan de norm voldeden en geen groot gevaar waren voor de volksgezondheid.

In november adviseerde het RIVM na onderzoek in opdracht van het toenmalige demissionaire ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit om voor een andere manier van testen en meten te gaan. Op die manier zou wellicht beter te achterhalen zijn of langdurige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen veranderingen in de hersenen zou kunnen aantonen, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

'Meer onderzoek nodig'

In een reactie op het rapport van Meten = Weten liet het RIVM vandaag weten nog geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven, omdat het instituut het nieuwe rapport nog niet had bestudeerd. Desondanks laat het RIVM wel weten dat de resultaten niet uit de lucht komen vallen. "De conclusies dat landbouwgif in alle monsters is aangetroffen en dat pesticiden zich (veel) verder verspreiden dan de akker waarop gespoten is, zijn herkenbaar en sluiten aan bij het beeld dat komt uit onze onderzoeken."

Het RIVM is het met Meten = Weten eens dat meer onderzoek goed zou zijn. Op de achtergrond werkt het instituut nu aan een verkenning naar de mogelijkheden voor gezondheidsonderzoek bij specifiek de omwonenden. "Die verkenning leveren wij dit jaar op. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport beslist dan of er daadwerkelijk vervolgonderzoek komt", laat een woordvoerder van het RIVM weten. "We lopen nu niet vooruit op de resultaten van onze verkenning. Ook hebben wij al eerder geadviseerd om onderzoek te doen naar mengseltoxiciteit: de mogelijke schadelijkheid van mengsels van chemische stoffen."

Stapeling van middelen

Vorige maand spraken ook Provinciale Statenleden zich al uit over de behoefte aan verder onderzoek. Fractievoorzitter Elke Slagt-Tichelman van GroenLinks zei eerder tegen RTV Drenthe: "Er zijn veel verschillende bestrijdingsmiddelen, die worden gebruikt voor het produceren van voedsel, maar ook voor siergewassen, zoals bij de bloemen- en bollenteelt. Het is echter niet bekend wat de 'stapeling' van verschillende bestrijdingsmiddelen mogelijk teweegbrengt. Goed onderzoek is hard nodig."

Guido Nijland van Meten = Weten hoopt dat het niet bij een wens blijft. "Al het onderzoek is welkom, zolang het niet bedoeld is om het onderwerp op de lange baan te schuiven."

LTO Noord is om een reactie gevraagd, maar de landbouworganisatie was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

