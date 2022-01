Emmer fracties positief over nieuwbouwplannen Meridiaan Klazienaveen

De meeste fracties van de Emmer gemeenteraad kunnen zich vinden in de nieuwbouwplannen aan de Meridiaan in Klazienaveen. Woningbouwcorporatie Lefier wil er drie wooncomplexen met 69 woningen realiseren. Voorts zijn er plannen voor vijf eengezinswoningen.

Twee verouderde flats, samen goed voor 41 woningen, zijn inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Tegen de plannen kwamen eind vorig jaar een vijftal bezwaren binnen van omwonenden. Er waren zorgen over onder meer aantasting van het woongenot door schaduwwerking en mogelijke inkijk.

De klachten waren voor de gemeente niet doorslaggevend voor wat betreft het maken van aanpassingen in het bestemmingsplan. Het laatste woord was echter aan de raad, die zich maandag over zich algemeen lovend uitte over het initiatief.

Voorziet in behoefte

In een tijd dat er veel vraag is naar woningen, voorziet het plan in een behoefte, aldus Marc Kuiper van de SP. "Het algemeen belang gaat in dit geval boven het individuele belang", aldus voorman Henk Huttinga van de ChristenUnie. Wethouder René van der Weide voegde daar nog aan toe dat een stukje gedateerd Klazienaveen op een fraaie manier wordt herontwikkeld.

Eind januari wordt er een definitieve klap gegeven op het plan. Gezien de bijval van de raad vanavond, kan dat worden gezien als een formaliteit.

