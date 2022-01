Jeugd mag tot 20.00 uur trainen: 'Het maakt wel degelijk verschil'

"Het maakt wel degelijk verschil", zegt directeur Mieke Zijl van SportDrenthe, de organisatie die sportclubs- en bonden in de provincie adviseert. "Kinderen gaan nu weer naar school, waardoor er daarna maar heel weinig tijd zou overblijven als je tot 17.00 uur mag trainen. Helemaal als je meerdere categorieën op de velden moet laten trainen. Het is heel fijn en goed dat er meer ruimte is om te bewegen."

Beperkingen

Wedstrijden zijn nog niet toegestaan en binnensportlocaties blijven gesloten, voor zwemlessen geldt een uitzondering. Voor volwassenen (topsporters uitgezonderd) blijft sporten alleen toegestaan met maximaal twee personen en op anderhalve meter afstand, als de sport dat toelaat. "De regels zijn op zich duidelijk, de jeugd mag tot 20.00 uur sporten en dat is goed nieuws. Maar het wordt verenigingen niet makkelijk gemaakt", zegt Zijl. "Voor sommige teams is het lastig en het blijf lastig. Omdat 18-plus niet mag meedoen in groepstrainingen moet je mensen uitsluiten. En dat wil je juist niet."

Vandaag overhandigt een collectief van onder andere verschillende Nederlandse sportbonden en sportkoepel NOC*NSF een petitie aan het nieuwe kabinet. Daarin wordt opgeroepen om sport als een essentiële sector te zien, waardoor sportlocaties weer mogen openen. De petitie is 200.000 keer ondertekend. Zijl ondersteunt het initiatief van harte. "Je wil uiteindelijk dat iedereen buiten en binnen weer kan sporten. Daarvoor moet de boel open."

Moeheid

Volgens de directeur is bij verenigingen 'de rek er goed uit'. Ze ziet dat in de eerste lockdowns er nog veel online georganiseerd werd, zoals quizzen, maar die initiatieven in de huidige lockdown nog maar mondjesmaat voorkomen. "Dat baart ons wel zorgen", zegt ze. Al heeft ze ook vertrouwen dat verenigingen niet omvallen, doordat leden op afstand komen te staan van de club. "Verenigingen blijken over heel veel veerkracht te beschikken, dat is wel gebleken."

De gang van clubs naar SportDrenthe voor adviezen in coronatijd, is er ook een beetje uit. "We merken dat mensen een beetje moe worden van alle digitale bijeenkomsten. Laten we hopen op versoepelingen en dat we verenigingen weer kunnen helpen met andere dingen dan corona."

Duidelijkheid tijdens de komende persconferentie verwacht Zijl niet. "Het zou mooi zijn als er perspectief wordt geboden. Maar ik heb nog niet het gevoel dat dat er snel versoepelingen aan zitten te komen. Ik hoop dat ik er naast zit."