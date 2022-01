Wat vind jij: Het nieuwe kabinet moet veel meer oog hebben voor de economische en sociale impact van de coronacrisis

Met het nieuwe kabinet hebben we ook een nieuwe minister van Volksgezondheid: Ernst Kuipers. Hij heeft laten weten met een bredere blik naar de coronabestrijding te willen kijken. De focus van het vorige kabinet op vooral de zorg is in zijn ogen niet houdbaar.

"We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet meer weg gaat", zei Kuipers nadat zijn voorganger Hugo de Jonge het stokje had overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid.

Economie en zorg

Tot nu werd er vooral gekeken naar het aantal besmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen. Maar minister Kuipers zegt ook meer te willen kijken naar de economische impact. Verder wil hij vooral een bredere agenda voor de gezondheidszorg nadrukkelijker naar voren te laten komen. "We moeten het hebben over andere vormen van zorg. De werkgelegenheid in de zorg, de toegankelijkheid, continuïteit, de noodzaak tot regionale samenwerking. De crisis heeft de zwaktes in het systeem blootgelegd, maar ook geholpen om nieuwe oplossingen te zoeken", aldus Kuipers.

