Assen Centraal is bonte verzameling van oud-politici en voetbalbonzen

Oud-politici van GroenLinks, VVD, PvdA, Stadspartij PLOP en Op Assen zijn te vinden op de kandidatenlijst van de nieuwe club. Ook is er geshopt in de Asser voetbalwereld.

Aan kop: Smit en Rengers

De ploeg wordt aangevoerd door de oud-PvdA-raadsleden Albert Smit (70) en Luc Rengers (71). Het duo splitste zich vorig jaar af van de Partij van de Arbeid. Naar hun eigen zeggen, 'uit onvrede over de moeizame samenwerking in de raadsfractie'. Maar al snel bleek dat de lokale PvdA-afdeling de 'oudjes' Smit en Rengers met de verkiezingen niet meer op de kandidatenlijst wilde hebben. Toen waren de rapen gaar voor Smit en Rengers, die heel wat dienstjaren bij de PvdA hebben.

Het duo voelde zich 'bij het grof vuil gezet' en ging verder als Assen Centraal in de gemeenteraad. Kort daarna besloten de twee mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, omdat er al snel voldoende animo was van mogelijke kandidaten voor de lijst.

Boegbeeld Duurzaam Kloosterveen

Smit, die ook acht jaar wethouder van Assen was, staat op 1, gevolgd door Luc Rengers. Op 3 staat Anita de Rijke, bekend als boegbeeld van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen. Zij voerde vorig jaar de troepen aan die in de gasloze startwijk Kloosterveen met succes in opstand kwamen tegen de dreigende, noodgedwongen overstap op de warmtepomp.

Met succes slaagde de actiegroep erin om de gemeentelijke warmtevisie aan te passen. Daarin is Kloosterveen aangewezen als gasloze startwijk, waarbij de 4000 huizen volgens de gemeente aan de warmtepomp zouden moeten. Dat was volgens de gemeente de beste keuze.

Maar dat was tegen het zere been van veel boze Kloosterveners. Ze kozen, onder aanvoering van Anita de Rijke, voor een frontale tegenaanval tegen GroenLinks-wethouder Karin Dekker. Inzet van de strijd was, om niet al voor 2030 gedwongen van het gas af te moeten. Verder komt er meer participatie, en beter onderzoek naar wat voor Kloosterveen haalbaar en betaalbaar is bij het aardgasvrij maken van de wijk. Anita de Rijke zou eerst op de lijst komen bij Stadspartij PLOP, maar ze koos uiteindelijk voor Assen Centraal.

Zoon Rengers en Molijn

Voormalig PvdA-kandidaat Pirmin Rengers, zoon van Luc Rengers, is op plek 10 te vinden. Hij zou aanvankelijk bij de PvdA op de kandidatenlijst komen, maar volgt met de verkiezingen nu dus zijn vader. En oud-GroenLinkser Rob Molijn is op 11 te vinden. Molijn was twee keer eerder raadslid voor GroenLinks in Assen.

De laatste keer dat hij in de raad zat, was vorig jaar. Dat was maar van heel korte duur, niet langer dan drie maand. Hij stopte om gezondheidsredenen en enkele maanden later bedankte Molijn na vijftig jaar lidmaatschap voor GroenLinks.

Oud-PLOP-raadslid

Een andere oude bekende op de lijst is voormalig raadslid Egbert Prent. Hij zat twintig jaar in de raad, eerst voor Stadspartij PLOP, later voor z'n eigen partij Op Assen. Prent nam bij PLOP jaren geleden al dezelfde ontsnappingsroute, die Smit en Rengers nu bij de PvdA volgen, om toch in de lokale politiek actief te blijven als volksvertegenwoordiger, terwijl je eigen club je niet langer wil.

Egbert Prent stapte in 2013 boos uit de fractie van PLOP, omdat de kiescommissie hem niet meer op de kandidatenlijst wilde voor de verkiezingen een jaar later. Boos ging hij in zijn eentje verder in de raad als raadslid van Op Assen en deed een jaar later met succes mee aan de verkiezingen. Hij kreeg een zetel. In 2018 nam hij afscheid als raadslid en daarmee stopte ook Op Assen. Egbert Prent staat op 18.

Voetbalvoorzitters gescoord

De partijoprichters Smit en Rengers, die bekendstaan om hun connecties binnen de Asser sportwereld, hebben ook daar kandidaten voor de lijst gescoord. Zo staat voorzitter Jan Puper van Asser Boys op de lijst op nummer 17 en lijstduwer is Marco de Rijke. Hij was voorzitter bij ACV en stond vier jaar geleden nog op de VVD-kandidatenlijst. Ook was hij ooit VVD-afdelingsvoorzitter.

Assen Centraal is een onafhankelijke politieke partij, die voor het eerst meedoet aan de raadsverkiezingen. Het is de tiende partij in Assen. Uitgangspunt in het verkiezingsprogramma is de wens van de Assenaar en dat wat goed is voor de gemeente. Er is een verkiezingsprogramma met uitgangspunten, maar die kunnen veranderen zodra duidelijk is dat de wens van Assenaren anders is. De partij wil met een 'luisterend oor tussen de kiezers staan'.

Luc Rengers durft geen enkele voorspelling te doen hoeveel zetels de partij Assen Centraal straks in maart gaat halen "We gaan het zien, we hebben in elk geval in korte tijd een gemengde lijst kandidaten samengesteld, van jong tot oud, mensen met ervaring in de politiek en met enthousiasme."

