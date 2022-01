Ziekenhuis Assen kijkt met spanning naar volgende week: 'Oog van de storm of nieuwe piek?'

Het aantal coronabesmettingen loopt in razend tempo op, maar in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is het relatief rustig op de corona-afdeling. Toch is bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Paul van der Wijk er nog niet gerust op dat het zo blijft. "We kijken hier met heel veel spanning naar volgende week."

Volgens Van der Wijk zal volgende week meer duidelijk worden wat het effect van de omikron-variant van het coronavirus zal zijn als het gaat om de ziekenhuiscijfers.

Voor het eerst in een week tijd nam gisteren het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toe. Volgens Paul van der Wijk is dat nog niet zo voelbaar in Assen. "We hebben nu in totaal zo'n acht coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan ook een aantal op de ic. Dat zijn geen grote aantallen. We hebben eigenlijk tot gisteren ook steeds een daling gezien en dat is goed nieuws."

Nieuwe piek op komst?

Volgens de bestuursvoorzitter is dit goed nieuws voor dit moment, maar hoe zit het met de lange termijn? Paul van der Wijk: "Door omikron zien we het aantal besmettingen ontzettend oplopen. We weten alleen in het ziekenhuis nog niet zo goed hoe we dit moeten interpreteren. Zitten we in het oog van de storm, gaan de cijfers langzaam naar beneden wat de zorg betreft of krijgen we een nieuwe piek?"

Volgens Paul van der Wijk van het WZA lopen de cijfers altijd twee weken achter als het gaat om de instroom in het ziekenhuis. "De cijfers hier in het ziekenhuis dalen nu ongeveer twee weken, dus we kijken met heel veel spanning naar volgende week. Ik ga er toch wel van uit dat we eind januari aanzienlijk meer covid-patiënten in het ziekenhuis zullen hebben dan op dit moment."

'Voorzichtig met versoepelingen'

Als de bestuursvoorzitter het nieuwe kabinet mag adviseren over de coronamaatregelen, gaat hij vooral voor voorzichtigheid: "Het lijkt mij nu nog verstandig om voorzichtig te blijven omdat we onvoldoende weten wat de omikron-variant betekent. Maar ik snap wel heel goed dat horeca en winkels weer open willen en daar moeten we ook wel naar toe, maar wel een beetje gecoördineerd", aldus Paul van der Wijk.