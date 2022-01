'Kleine vliegvelden zoals Eelde en Maastricht zijn geen aanjager van economische groei'

Volgens de economisch geografen is er wel een verband tussen luchtvaart en economische groei, maar bij kleinere luchthavens is dit vaak beperkt.

Eelde en Maastricht

In de studie richtten Pot en Koster zich op Europese luchthavens die jaarlijks tot 1 miljoen passagiers verwelkomen. In Nederland gaat het dan om de vliegvelden zoals die bij Eelde en Maastricht. Er is trouwens niet per luchthaven afzonderlijk bekeken of deze wel of niet bijdraagt aan economische groei of wat het effect zal zijn bij sluiting.

Maatschappelijk belang

Volgens de onderzoekers van de RUG zou bij eventuele politieke keuzes rondom de kleine luchthavens vooral het maatschappelijk belang centraal moeten staan en niet het economisch belang zoals nu vaak het geval is. "Bij het maatschappelijk belang kan worden gedacht aan de bereikbaarheid van afgelegen gebieden, het ondersteunen van het regionale imago, het streven naar spreiding van passagiers, of andere functies van de luchthaven zoals het huisvesten van een vliegschool of het accommoderen van een traumahelikopter", schrijven Pot en Koster.

Wat hen betreft zijn luchtvaart en economische groei wel met elkaar verweven. "Voor grote luchthavens bestaan de duidelijkste aanwijzingen dat er sprake is van een zichzelf versterkend proces, waarbij economische groei en de groei van de luchthaven elkaar opstuwen. Voor kleinere luchthavens is de groei in vliegverkeer in de meeste gevallen volgend aan de economische groei."