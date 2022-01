Nieuwe middelbare school in Beilen vanaf vandaag in gebruik

Het is 09.00 uur en de eerstejaars HAVO-klassen druppelen binnen. Ze worden ontvangen door hun mentoren in het lokaal en krijgen daarna een rondleiding door het nieuwe gebouw. Het is even wennen, de leerlingen zijn duidelijk stil van alle indrukken.

De 13-jarige Max loopt samen met zijn vriend Stan voorop. "Het andere schoolgebouw was wel echt veel ouder", zegt hij. "Het is wel even wennen dat alles zo nieuw is. Ik ben vooral erg blij dat we niet meer zo ver hoeven te fietsen naar de gymzaal."

Stan had voor de kerstvakantie nog even gekeken. Hij ziet duidelijk verschil. "Het is echt anders, alle stoelen en tafels, alles staat er nu in. Het is wel mooi", zegt hij terwijl hij om zich heen kijkt.

Directeur Teun van Roy van Volta ziet dat leerlingen nog even aan het zoeken zijn. "Geen vertrouwde hoekjes meer waar je je pauze kon doorbrengen. Alles moet weer even opnieuw in het systeem van de leerlingen komen. Dus ik denk dat ze lichtelijk gespannen zijn."

Na drie weken kerstvakantie beginnen de leerlingen in Beilen in een nieuwe school (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Gisteren heeft de verhuizing van spullen naar de lokalen plaatsgevonden en ook vandaag is het nog aanpoten. Helaas vindt er vandaag geen opening plaats zoals gepland was, vanwege de coronamaatregelen. Alles is uitgesteld tot op een later moment.

Van Roy werkt zowel voor het Dr. Nassau College als voor CS Vincent van Gogh. De schoolbesturen werken met het nieuwe gebouw samen onder een dak. "Volta is de mooie naam op de gevel, maar daarachter zitten beide schoolbesturen en dat vraagt veel overleg", legt Van Roy uit. "Aan de ene kant wil Volta graag een eigen school zijn met een eigen identiteit en goed onderwijs voor Beilen en omstreken. Aan de andere kant heb je wel verantwoording af te leggen aan beide besturen, dat maakt het wel eens ingewikkeld. Nu we samen in een gebouw zitten kunnen we wel grote stappen zetten daarin."

Ook voor de docenten en het bestuur is de dag bijzonder. "Het is spannend, het is uitdagend, we hebben er erg veel zin in", vertelt Van Roy. "Het geeft docenten rust om van twee gebouwen naar een te gaan en niet meer te hoeven pendelen tussen de gebouwen."

Een groot technieklokaal, muziekruimte met opnameapparatuur of grote aula. Alles ruikt en voelt nog gloednieuw en is voorzien van de nieuwste snufjes. In het schoolgebouw zit daarnaast het jongerencentrum waar leerlingen 4 dagen in de week welkom zijn om te gamen, biljarten, de dj kunnen uit te hangen of om te tafelvoetballen.

Krimp

Vijf lokalen van het oude gebouw van CSG Beilen worden voorlopig nog gebruikt. Dat kan omdat het oude gebouw van CSG aan de Omloop nog niet is gesloopt. Het schoolbestuur gaat uit van krimp voor de komende jaren. De prognose is volgens hun dat het aantal leerlingen in de omgeving afneemt. Die voorspelling vormde een belangrijke reden om samen te gaan.

Van Roy: "We zien het vooral als positief dat we hiermee het onderwijsniveau in Beilen hoog houden. In een krimpgebied twee scholen neerzetten, dat is gewoon zonde. Dan is samenwerken veel beter. Het is heel goed dat we het hebben over Volta en niet meer over CS Vincent van Gogh en Dr. Nassau College."

Stan en Max zijn er niet zo mee bezig. Zij beginnen eerst drie jaar in Beilen voordat ze de bovenbouw afmaken in Assen. Morgen beginnen hun eerste lessen. "Weer vroeg uit bed en huiswerk maken", zucht Stan. Dat is voor de leerlingen helaas iets wat in elk schoolgebouw hetzelfde is.