MKB Retail Assen: Winkels kunnen open met flexibele scenario's

Het ondernemersplatform roept de burgemeester en wethouders van Assen op om een brief aan het kabinet te sturen om het plan mogelijk te maken.

Vijf scenario's

Volgens Mark van den Eng van MKB Retail Assen is het plan vrij simpel: "We hebben vijf scenario's waarbij klanten de mogelijkheid krijgen om winkels te bezoeken, ook de niet essentiële winkels. Daarbij kijken we naar welke besmettingssituatie er op dat moment is en we zijn prima in staat om daar passende maatregelen bij te nemen. We schetsen bij ieder scenario wat de retail kan doen en wat wij daarbij verwachten van de overheid aan steun."

Zelfs in het zwartste scenario is winkelbezoek mogelijk, denkt Van den Eng. "In dat geval kun je denken aan winkelen op afspraak. Veel winkels zijn zo ruim, dat het mogelijk blijft om mensen binnen te laten. En winkeliers staan inmiddels ook meer open voor winkelen met QR-code."

Nieuwe coronaminister

Vrijdag is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. MKB Retail Assen hoopt op stappen richting heropening. "Coronamaatregelen hebben steeds vooral de medische insteek, maar we moeten het ook bedrijfsmatig gaan bekijken, zoals België en Duitsland bijvoorbeeld."

De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers stemt Mark van den Eng hoopvol. Kuipers heeft aangegeven meer oog te willen hebben voor het economische belang. "Hij geeft signalen waarmee we misschien stappen de goede kant op kunnen maken. Hopelijk komt het dan ook tot concrete daden", stelt Van den Eng.

Die daden zijn volgens MKB Retail Assen hard nodig. Van den Eng: "Ik kan wel voor zo'n beetje voor iedereen spreken, het water is over de lippen heen. Het draagvlak voor de maatregelen is weg. Die pauzeknop moet er af."