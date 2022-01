Ook zorgen in Noord-Drenthe over extra gas uit Groningerveld

Drie Noord-Drentse gemeenten onderschrijven een brief die vanuit Groningen naar Den Haag is gestuurd. Hierin wordt ontzet gereageerd op het voorgenomen besluit om het volume van de gaswinning in het Groningerveld te verhogen.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra (Aa en Hunze) geeft aan dat zijn gemeente - samen met Noordenveld en Tynaarlo - eveneens de dupe is van de gaswinning in het Groningerveld. De oud-burgemeester van Appingedam realiseert zich dat 'diep in Groningen' de inwoners meer overlast ervaren van de gaswinning. "Wij zitten aan de rand van het gebied, maar dat is geen reden om hier niet aan de bel te trekken."

Achter Groningen

Hiemstra geeft aan dat de problemen rondom de gaswinning in het Groningerveld niet stoppen bij de provinciegrens. "Als er meer gas gewonnen wordt in het Groningerveld, kunnen we daar extra last van ervaren", zegt hij.

Mede hierom zijn de Noord-Drentse gemeenten van zins om de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief, uit te nodigen voor een bezoek. Tot die tijd scharen de drie gemeenten, gesteund door de provincie Drenthe, zich achter de gemeenten in Groningen.

Gotspe

In de gemeente Aa en Hunze konden verder 123 huishoudens aanspraak maken op de subsidieregeling van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun huis te verbeteren. De inwoners konden hiervoor niet terecht bij het gemeentehuis, zoals dat in Groningen wel het geval was. "Ik heb nog geen inwoners gesproken die zich voor deze regeling hebben aangemeld", zegt Hiemstra. "Maar dat het een gotspe is wat daar gebeurt, is helder voor iedereen."

De 'schandalig' lange wachtrijen - zowel fysiek als digitaal - gaan ook Hiemstra aan het hart. Daarbij komt dat hij het onbegrijpelijk vindt dat slechts 123 huishoudens in zijn gemeente zich voor de 10.000 euro subsidie van SNN konden aanmelden. "Je kunt me niet uitleggen dat alleen die 'enclave' recht heeft op die subsidie. Alsof zij de enige zijn die last hebben van de gaswinning. Dat klopt evident niet, of je er nou met een gekleurde of met een ongekleurde bril naar kijkt. Het is een gotspe."

