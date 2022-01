Verdachte van pedojagen in Emmen ook verdacht van beschieting bij cafetaria

Een 19-jarige man uit Emmen die wordt verdacht van vier berovingen in zijn woonplaats, wordt ook verdacht van een beschieting bij een cafetaria in de Emmer wijk Bargeres. Dat bleek vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak over de berovingen.

De man wordt samen met twaalf andere tieners verdacht van het beroven van mannen die ze naar afgelegen plekken in Emmen hadden gelokt. Het gaat om jongeren van 14 tot 19 jaar uit Emmen, Klazienaveen, Erica en Klijndijk. Ze lokten de mannen door met een nep-account af te spreken via de datingapp Grindr, die vooral door homoseksuele mannen wordt gebruikt.

Hun doel was pedojagen, oftewel volwassen mannen te grazen nemen die afspreken met een minderjarige. Of de slachtoffers ook daadwerkelijk dachten dat ze een date hadden met een jongen van onder de 16, werd op de zitting niet duidelijk.

Dertien arrestaties

De groep pleegde de berovingen in september en oktober vorig jaar, volgens de officier van justitie in verschillende samenstellingen. De 19-jarige man en een 18-jarige plaatsgenoot waren als enige twee overal bij. Op 6 oktober werden zij en vier anderen opgepakt. De man met wie ze die avond op een afgelegen plek in een bosje hadden afgesproken, was in werkelijkheid een politieagent.

Nadat de jongeren hem bij zijn auto hadden aangesproken, doken collega's van de agent op en werden de jongeren opgepakt. Een paar dagen later gebeurde dat ook met de rest van de groep.

Drie slachtoffers en één lokagent

De eerste beroving vond plaats op 29 september. Het slachtoffer dat dacht een date te hebben, werd verrast door de 19-jarige verdachte en zijn vrienden. Hij vertelde later bij de politie dat hij op de grond was gegooid, werd geslagen en in zijn kruis werd geschopt. Ook werd hij met de dood bedreigd en bestolen van zijn portemonnee, telefoon en autosleutels.

Op 4 en 5 oktober werden twee andere mannen ook op die manier beroofd en mishandeld. Ook toen bestond de buit uit telefoons, portemonnees en sleutels. Van het laatste slachtoffer werd later 5.000 euro gepind met zijn gestolen pinpas. De aangiftes, die vlak na elkaar bij de politie binnenkwamen, waren volgens de officier van justitie de aanleiding om snel in te grijpen. Een dag later zetten politie en justitie de lokagent in.

Beschieting bezorgauto

De 19-jarige Emmenaar heeft de berovingen bekend. Dat geldt volgens de officier ook voor de beschieting bij de cafetaria in Bargeres in december 2020. In de nacht van 12 op 13 december werd bij de snackbar aan de Alerderbrink een bezorgauto beschoten door twee mannen op een scooter. Ze gebruiken een automatisch wapen. De politie ontdekte negen kogelgaten in de auto.

In augustus werd de jonge Emmenaar daarvoor opgepakt, samen met een even oude plaatsgenoot. Het OM ziet de beschieting als een vernieling, omdat er niemand in de auto zat. Ook wordt de Emmenaar vervolgd voor wapenbezit. Daarnaast wordt hij verdacht van onder meer oplichting, diefstal en witwassen.

De rechtbank wil alle misdrijven waarvan hij wordt verdacht op één zitting in maart behandelen. Ook de andere twaalf jonge verdachten uit Emmen, Klazienaveen, Erica en Klijndijk staan in maart terecht. De zaken tegen de tien minderjarigen worden achter gesloten deuren behandeld. Onder hen zijn twee meisjes, zij waren tijdens de berovingen 14 en 15 jaar oud.

Moeder overleden

Van de dertien jongeren zit alleen de 19-jarige man uit Emmen nog vast. Hij is in december tien dagen vrij geweest, omdat zijn moeder toen is overleden. De rechtbank vond het belangrijk dat hij onder andere naar de uitvaart kon gaan, maar daarna moest hij zich weer melden bij de jeugdgevangenis in Breda. Zijn advocaat vroeg om vrijlating tot aan de strafzaak in maart, maar daarvoor vindt de rechtbank de zaak te ernstig.

Een 19-jarige Klazienavener die tot aan de zitting van vandaag ook nog vastzat, mag wel naar huis. Hij kwam vorig najaar ook al onder voorwaarden vrij, maar werd vervolgens door de politie betrapt met illegaal vuurwerk in zijn auto. De Klazienavener wordt alleen verdacht van de beroving in december. De rechtbank geeft hem nog een kans.

