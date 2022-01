Tbs dreigt voor brandstichter 't Ruige Veld

"Als ik tbs krijg, steek ik die kliniek ook in de fik." Een 30-jarige vrouw die wordt verdacht van brandstichting in een schuurtje bij zorginstelling 't Ruige Veld in Rolde wond er vandaag geen doekjes om in de rechtbank in Assen. Toch bestaat de kans dat ze tbs krijgt, want de rechtbank bepaalde dat een psycholoog en psychiater die mogelijkheid moeten onderzoeken.

De vrouw kreeg daarom vandaag geen strafeis te horen, maar haar zaak werd na een uur stopgezet voor meer onderzoek. Wel besprak de rechter met haar wat ze op 13 mei in Rolde heeft gedaan. Een schuurtje achter 't Ruige Veld van zorgorganisatie Phusis ging die nacht in vlammen op. "Ik heb die brand inderdaad gesticht en ik heb er geen spijt van", zei de vrouw.

"Ik zit nu 8,5 maand vast. Dat is nog niet lang genoeg", voegde ze eraan toe. Ze zei erbij dat ze een celstraf van vier tot zes jaar passend vindt. Terug naar de instelling van Phusis om daar behandeld te worden - wat de reclassering adviseert - wil de vrouw niet. "Dan steek ik het hele gebouw in brand", reageerde ze.

'Geld gestolen'

De reden dat ze het schuurtje met behulp van een hoeslaken en terpentine in brand stak in mei, was omdat ze ruzie had met een groepsgenote. Die had volgens haar 10 euro van haar gestolen. Dat geld was bedoeld om speed van te kopen en daarom erg belangrijk voor de verslaafde vrouw.

Om wraak te nemen, besloot ze de scooter van haar groepsgenote in brand te steken. "Maar die kreeg ik niet uit het schuurtje. Toen heb ik de hele schuur aangestoken. Ik schrok wel dat het vuur best snel groot werd, maar het had ook wel wat." De vrouw werd dezelfde nacht aangehouden, het schuurtje was verwoest.

'Kans op dreigende situatie groot'

De vrouw uit Rolde, die de jaren daarvoor zonder problemen in een andere instelling van Phusis woonde, heeft een lichte verstandelijke beperking, concludeert een psycholoog die haar heeft onderzocht. Ook is ze verslaafd aan drank en drugs. Omdat ze weigert mee te werken aan verdere behandeling bij Phusis, wil de rechtbank dat onderzocht wordt waar ze dan heen moet. Ook moet een psychiater uitzoeken of ze een psychische stoornis heeft.

Als de vrouw zonder behandeling vrijkomt of teruggaat naar Phusis, is de kans op een dreigende situatie erg groot, blijkt uit onderzoek van de psycholoog. Vanwege haar verslavingen en haar lage IQ is ze verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank wil dat de psycholoog en de psychiater uitzoeken of het beter is dat de vrouw gedwongen wordt opgenomen in een gewone psychiatrische kliniek of dat ze tbs moet krijgen.

Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet bekend.

