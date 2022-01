Ondernemers in Beilen voelen zich in het hemd gezet en gaan uit de kleren

"We zijn er helemaal klaar mee", zegt Henk ten Oever namens de ondernemers. "We willen gewoon normaal werken en ons geld verdienen." Ten Oever ziet met lede ogen aan hoe mensen gaan winkelen in buurlanden Duitsland en België, terwijl hij de deuren van zijn kledingzaak dicht moet houden. "Vorig jaar hadden we er nog wel begrip voor, maar het gaat ons nu te ver. We brengen een te groot offer voor de maatschappij."

(Tekst gaat verder onder de video)

Volgens Ten Oever zijn de steunmaatregelen van het kabinet niet toereikend. "Het is gewoon op voor ons", verzucht hij. "Ik moet m'n kleding deze maand verkopen, want in februari krijg ik al de kleding voor het voorjaar." Ten Oever vindt dat hij 'gewoon' open kan. "Dat kan met de huidige regels. Ik heb veel ruimte en heb allemaal spatschermen staan. Bovendien is het ook rustig in het dorp, dus hier is niets aan de hand."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Henk ten Oever, eigenaar kledingzaak Frankly’s protesteert mee (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Burgemeester Bijl kan alleen maar aanhoren

Toeschouwers bij het protest waren burgemeester Cees Bijl en wethouder Jan Batelaan. "We hopen dat Bijl met onze boodschap naar de regering kan stappen", zegt ondernemer Ten Oever.

Burgemeester Bijl sprak de groep Beiler ondernemers toe. "Het is in ieders belang dat de maatschappij zo snel mogelijk weer normaal kan functioneren, maar we zijn maar een klein radertje in het geheel", aldus Bijl. "We hebben respect voor jullie optreden hier. De actie is ludiek bedoeld, maar we snappen de ernst." Bijl kijkt hoopvol naar het nieuwe kabinet. "Laten we kijken wat dat voor ons kan doen."

Een boodschap waar de ondernemers concreet niet zoveel aan hebben. "Maar hij liet in ieder geval zien dat hij met ons meeleeft", stelt Ten Oever positief. "Hij zei niet heel veel, maar het moet ook in Den Haag gebeuren."