Daklozen Assen maken eigen 'woonkamer' aan de Havenkade

Aan de Havenkade in Assen, voor de Ondernemersfabriek, staat sinds enkele maanden een eigengemaakt onderkomen voor ongeveer tien dak- en thuislozen. Met onder andere pallets, afvalhout en afvalplastic als bescherming tegen de kou en regen. Verder staan er oude meubels om op te zitten. In de hoek ligt nog een aantal dekens.

Het is een droge, maar koude ochtend. Het kampvuur houdt de heren warm en er wordt wat gekletst. Ondertussen komt iemand van de plantsoendienst van de gemeente langs om te vragen of de heren nog afval hebben. Ook brengt hij ze een aantal vuilniszakken. Want netjes, daar houden de heren wel van. Dat is ook goed te zien aan de 'woonkamer'. "Wij willen hier geen troep. Iedereen moet zijn spullen netjes opruimen en weggooien. En glas gaat naar de glasbak."

'Iedereen kan dit overkomen'

De twee mannen willen graag anoniem blijven, vertellen ze aan Omroep Assen. "Kijk, we zijn absoluut niet zielig. Wij hebben dit gebouwd, omdat we overdag nergens terechtkunnen. De meeste spullen hebben we gevonden, gezocht of gekregen. De situatie waarin wij zitten kan iedereen overkomen. Rijk of arm, jong of oud. Je kan ineens alles kwijt zijn en dan moet je opnieuw beginnen. We hebben een inkomen, staan ingeschreven, alleen kunnen we geen huis vinden of krijgen. Dan ga je op zoek naar mogelijkheden."

Alleen is dit niet de mogelijkheid waar ze naar op zoek waren. Het is een mensonterende situatie, volgens de heren. "In de winter is het koud. Gelukkig kunnen we ons warm houden met het kampvuur en hebben we enkele dekens. Maar wat we graag zouden willen is een plek waar we warm en droog kunnen zitten. Sommige mannen willen graag ook een biertje drinken. Dat kan niet altijd bij een dagopvang. Zo'n plek is voor ons gewoon belangrijk. In de avonduren kunnen we terecht bij de nachtopvang, maar daar moeten we om 9.00 uur de volgende dag uit."

Geen 24-uursopvang

De dak- en thuislozenopvang van Cosis is ook gevestigd aan de Havenkade. Vlak bij de plek waar de mannen overdag zitten. De nachtopvang is geopend van 18.00 uur tot 09.00 uur. Overdag moeten de mensen zelf op zoek naar een plek. Teamcoördinator van de opvang bij de Havenkade vindt het jammer dat de heren op deze plek zitten. "Wij zien het gebeuren. We betreuren dit. Wij zijn geen 24-uursopvang, daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente en dan wordt het ook misschien een thuis. Dat is niet de bedoeling van een opvang. Maar nu lijkt het alsof wij ze na 9.00 uur op straat zetten, maar dat is niet zo."

Binnen hetzelfde pand van Cosis zit ook WerkPro. Die organisatie werkt samen met de gemeente. Daar kunnen de dak- en thuislozen overdag wel terecht, vertelt de woordvoerder van Cosis. "Bij WerkPro kunnen ze overdag terecht voor een kop koffie of een warme maaltijd. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Hebben de mensen dat niet of willen ze dat niet, dan kunnen ze naar de werkplaats gaan. Daar kunnen ze voor een kleine vergoeding klusjes doen. Daarna kunnen ze aan de koffie." WerkPro is, naast werkdagen, ook in de weekenden geopend tussen 11.00 en 15.00 uur.

Openingstijden dag- en nachtopvang sluiten aan

De gemeente is op de hoogte van de situatie en geeft de volgende reactie: "De wijk-boa heeft regelmatig contact met deze groep mensen. En onze mensen van toezicht en handhaving nemen deze locatie mee in hun ronde. Soms wordt er ook een vuurtje gestookt. Omdat dit kan leiden tot onveilige situaties handhaven we daarop."

De woordvoerder van de gemeente laat ook nog weten dat er mede door corona weinig plekken zijn waar deze mensen overdag terecht kunnen. Daardoor zijn veel voorzieningen ook gesloten. De gemeentewoordvoerder: "Assen staat voor een inclusieve samenleving. Omdat het winter is heeft het college van burgemeester en wethouders daarom besloten de openingstijden van de dag- en van de nachtopvang op elkaar te laten aansluiten zodat niemand buiten in de kou hoeft te zijn en iedereen altijd de mogelijkheid heeft om binnen te verblijven. Dit geldt tot april 2022."

De heren blijven nog wel even zitten in de 'woonkamer'. "We houden het hier netjes en als mensen zich niet kunnen gedragen, dan gooien wij ze eruit. Wij zijn nette mensen, alleen zitten we in een vervelende situatie."

