Groningen Airport Eelde reageert op onderzoek: 'Leveren bijdrage aan goed vestigingsklimaat'

"Nou, ik denk dat er wel een groot aantal bedrijven is die zich hier vestigen omdat hier een airport ligt. Shine Medical gaat zich bijvoorbeeld in Veendam vestigen. Zij gaan echt gebruik maken van de luchthaven, want ze maken medische isotopen die ze via het vliegveld over Europa verspreiden. In die zin is er zeker economische spin-off. Het gaat ook over werkgelegenheid. Want in Veendam komen 200 hoogwaardige banen."

Maatschappelijk belang

De onderzoekers betwisten het bestaansrecht van regionale luchthavens niet, omdat deze ook een maatschappelijke functie vervullen. Zo zijn er lesvluchten bij het vliegveld Eelde en heeft de traumahelikopter daar de thuisbasis. "Het UMCG kan geen hart- en levertransplantaties uitvoeren, of beperkter uitvoeren, als er geen donorvluchten zouden zijn vanaf Eelde. Dus er zijn heel veel maatschappelijke voordelen die niet in geld uit te drukken zijn, maar die wel van belang zijn", aldus De Groot.

Het vliegveld in Eelde heeft ongeveer zes tot zeven miljoen euro nodig voor de exploitatie. De onderzoekers wijzen erop dat het wel of niet ondersteunen van een klein vliegveld een politieke keuze is, waarbij ook maatschappelijke belangen meegewogen moeten worden.

In het coalitieakkoord staat niets over financiering van regionale luchthavens vermeld. Toch heeft de directeur er vertrouwen in dat er geld komt voor Groningen Airport Eelde. "Er zitten genoeg haakjes in de luchtvaartnota van het vorige kabinet, die ook is omarmd door dit kabinet, om in discussie te gaan met de brede overheid en de regio om die belangrijke maatschappelijke functie te financieren in de komende jaren."

