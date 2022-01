OM eist tot 2 jaar cel tegen mannen die seks hadden met vrouw die 'out' was na drugsgebruik

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen twee mannen uit Beilen (45) en uit het Groningse Sappemeer (38) celstraffen tot twee jaar geëist wegens seksueel misbruik. De mannen zouden in augustus 2018 in Baflo seks hebben gehad met een vrouw, die na druggebruik bewusteloos was geraakt.

De seksuele handelingen werden met een telefoon gefilmd. Volgens het OM was de Beilenaar de cameraman. De vrouw werd later geconfronteerd met het filmmateriaal. De mannen dreigden de beelden te plaatsen op internet, als ze aangifte zou doen. De vrouw stapte een maand later naar de politie.

Drugs

De jongste verdachte is een bekende van de vrouw. Hij woonde destijds in Baflo. Hij had op die avond met de vrouw afgesproken. Ze hadden beiden GHB en cocaïne gebruikt. De Beilenaar was later die avond ook van de partij. Die zei op zitting dat hij alleen cocaïne had gebruikt. De man bekende dat hij had gefilmd, maar ontkent seks te hebben gehad met de bewusteloze vrouw. "Ik schaam me vreselijk", zei hij. Hij hoorde anderhalf jaar cel tegen zich eisen.

'Nokkie'

"Moet je kijken wat die GHB doet, joh. Ze is compleet nokkie gegaan." Deze woorden zou de verdachte uit Sappemeer op filmpjes hebben geuit over de vrouw. Voor hem wil de officier twee jaar cel. Terwijl de vrouw buiten bewustzijn was, duurden de handelingen voort.

'Ze hadden moesten stoppen'

De vrouw was ten tijde van het gebeuren drugsverslaafd en raakte die avond buiten bewustzijn. "Zij kon daardoor geen 'nee' meer zeggen. De mannen hadden moeten stoppen", zei de officier. "En dan nog in die toestand filmen ook." Beide verdachten hebben een strafblad met drugs- en geweldsfeiten.

De vrouw claimde 12.500 euro schadevergoeding. Dat bedrag zou aan de vrouw moeten worden toegewezen, vindt het OM.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.