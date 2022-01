Drents Museum wint Langman Prijs: 'Inwoners weten te boeien met buitengewoon interessante exposities'

Het Drents Museum heeft de Langman Prijs gewonnen. Het museum wint die prijs samen met het Fries en Groninger Museum. De prijs wordt uitgereikt aan personen of instanties die impulsen geven aan de noordelijke opinievorming of de economische ontwikkeling.

De prijs is dit jaar toegekend aan de drie musea omdat die wereldwijd de aandacht weten te trekken met hun tentoonstellingen. "Deze drie musea hebben met lef aangetoond dat zij de inwoners van Noord-Nederland weten te boeien met buitengewoon interessante exposities", schrijft de organisatie achter de prijs.

De grote publiekstrekker van het Drents Museum is de tentoonstelling Viva la Frida!. De tentoonstelling gaat over het leven en werk van de Mexicaanse Frida Kahlo en is nog tot en met 27 maart in het museum te zien.

'Vitamine C van cultuur'

Het is voor het eerst dat de prijs aan drie individuele instantie is toegekend. De jury wil met het toekennen van de Langman Prijs deze en andere musea aanmoedigen om hun samenwerking te intensiveren. Bovenal is de jury unaniem van mening dat de drie musea op een onderscheidende, constructieve en inspirerende wijze de 'noodzakelijke vitamine C van cultuur', letterlijk en figuurlijk vorm hebben gegeven. "De passie waarmee de medewerkers van deze musea hun werk hebben gedaan staat symbool voor de kracht van de identiteit van Noord-Nederland", vindt juryvoorzitter Jouke de Vries.