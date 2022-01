Minister houdt vast aan sluiting kinderhartchirurgie UMCG

Kuipers schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. "Iedere patiënt met een aangeboren hartafwijking dient optimale zorg te krijgen. Het is duidelijk dat dit in Nederland niet in vier centra, op vijf locaties, te waarborgen is", schrijft de nieuwe minister.

Zijn voorganger, Hugo de Jonge, kwam met het plan om gespecialiseerde zorg, zoals kinderhartchirurgie, te concentreren op twee of drie ziekenhuislocaties. Daarom is bedacht om onder meer de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten. Dat stuitte op veel weerstand. De regionale politiek schreef een brandbrief naar de Tweede Kamer en er werd een petitie gestart. Die petitie is inmiddels bijna 250.000 keer ondertekend.

Langere reistijd

"Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang", reageert Kuipers. Hij merkt op dat het daarbij om een relatief klein aantal patiënten gaat. Door de spreiding van de locaties staat volgens hem niet alleen de kwaliteit onder de druk, maar ook de continuïteit van de zorg in dat specialistische vakgebied.

Kuipers schrijft: "Een langere reistijd brengt voor patiënten en hun families allerlei praktische bezwaren en ook zorgen met zich mee, die natuurlijk erg vervelend zijn. Tegelijk wil iedere ouder dat zijn kind de best mogelijke zorg krijgt, ook als dat betekent dat je er verder voor moeten reizen. Om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen, is concentratie van zorg onvermijdelijk."

Hij schrijft wel dat een groot deel van de zorg, zoals diagnostiek, de voor- en nazorg en de controles, nog steeds in het ziekenhuis geboden kan worden.

Kuipers verwacht de Kamer in het voorjaar een regeling te kunnen voorleggen waarin het plan wordt geregeld. Tot de Kamer daarop heeft kunnen reageren zal hij geen onomkeerbare stappen nemen.

Minister Ernst Kuipers (D66) (Rechten: ANP / Sem van der Wal)

