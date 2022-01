'Eigenzinnige' Piet Muijzert maakt alternatief voor Deltaplan voor het Noorden

Muijzert's plan is een reactie op het aanbod dat de drie noordelijke provincies en Flevoland aan het kabinet hebben gedaan: 'Geef ons de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en veel harder rijden op bestaand spoor tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad'. De tegenprestatie zou zijn dat de vier provincies geen 100.000, maar 320.000 woningen bouwen voor Randstedelingen die zich in het Noorden en Flevoland willen vestigen. In Drenthe zou het gaat om 40.000 tot 45.000 nieuwe woningen.

Volgens Muijzert is het beter om 'zelf de economische structuur van het Noorden te versterken dan wachten op Randstedelingen die zich hier gaan vestigen'. Volgens de ingenieur sluit dat beter aan bij de noordelijke kwaliteiten en noordelijke belangen en behoeftes. "En wat als het Rijk slechts voor een deel van het plan van de Noordelijke Provincies geld beschikbaar stelt?" houdt Muijzert Provinciale Staten Gedeputeerde Staten voor in een brief. Kortom, hij denkt dat het beter is om te sturen op 'autonome economische ontwikkelingen dan als overloopgebied voor een overspannen Randstad te dienen'. En Muijzert's plannen gaan niet alleen over de verbetering van het spoor, maar ook over auto- en vaarwegen.

Een korte uitleg van de Drentse projecten uit zijn 34 alternatieven.

Nieuwe spoorlijnen Dalen-Hoogeveen-Kampen en intercity Emmen

Door een nieuwe spoorlijn van Dalen over Hoogeveen naar Kampen-Zuid met een maximum snelheid van 160 kilometer per uur kan Emmen op het landelijke intercitynet worden aangesloten. Sneltreinen kunnen bij Kampen dan de Hanzelijn op, waar 200 kilometer per uur gereden kan worden. Een nieuwe bocht bij Meppel moet ook een intercityverbinding met Leeuwarden mogelijk maken. Bij een intercity Enschede-Groningen wordt de tijdwinst 55 minuten ten opzichte van de huidige verbindingen. De reistijd Emmen-Groningen met de trein moet dan 50 minuten worden.

De snelheid op het bestaande spoor van Groningen en Leeuwarden naar de Randstad moet omhoog naar 200 kilometer per uur. Zo moet je een half uur sneller in de Randstad kunnen zijn.

Tussen Hoogeveen en Groningen moet de lijn 'driesporig' worden om voldoende ruimte te geven aan snellere intercity's en minder hard rijdende stoptreinen en goederentreinen. Alle kruisingen met wegen moeten ongelijkvloers worden. Door de nieuwe spoorlijnen ontstaat ook een tweede spooraansluiting van en naar het Noorden, waarbij het kwetsbare knooppunt Zwolle volgens Muijzert overgeslagen kan worden. De bekende rode spoorbrug over de IJssel bij Zwolle moet van twee naar vier sporen om de bottleneck daar op te heffen.

Westerlijk van de stad Groningen moet en een nieuwe spoorlijn komen naar de Zernike-campus. Zodat er een rondje gereden kan worden via het Groninger Hoofdstation. Handig voor studenten en personeel van de campus. En de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden moet volgens Muijzert geheel worden verdubbeld en elektrisch worden.

Zo ziet Piet Muijzert's toekomstige spoorkaart voor het Noorden er uit (Rechten: Piet Muijzert)

Veel wegen verdubbelen of uitbreiden

De A28 tussen Meppel en knooppunt Hoogeveen moet uitgebreid worden naar 2 keer 3 rijbanen. Tussen Zuidlaren en de aansluiting met de A28 bij De Punt moet de N34 verdubbeld worden naar 2 keer 2 rijbanen, vindt Muijzert. En de A28 vanaf De Punt naar Groningen moet 2 keer driebaans worden.

Het probleem van de verkeersdoorstroming op de N34 over de rotonde met de N33 wil Muijzert als volgt oplossen: verdubbel de N34 aan beide kanten van de rotonde over twee kilometer en bouw een fly-over voor de N34. Plaats daarnaast geluidsschermen met zonnepanelen tegen de geluidsoverlast, dan kan de huidige rotonde die nog niet zo oud is blijven liggen. Ander groot voordeel: het busstation bij het knooppunt in Gieten (ook nog niet zo oud) kan ook gewoon blijven liggen. Het station dichter naar Gieten verplaatsen kost niet alleen geld, maar maakt ook de rijtijden van de bussen langer.

Ook twee andere grote provinciale wegen moeten verdubbeld worden tot 2 keer tweebaans. De eerste weg is de Frieslandroute (N381) van Emmen tot Oosterwolde, het Friese deel is overigens al verdubbeld. En de N391 van Emmen naar Ter Apel moet volgens Muijzert ook dubbel, om vervolgens aan te sluiten op de eveneens te verdubbelen N366, die verder Oost-Groningen in loopt naar Stadskanaal en Veendam, tot aan het knoppunt met de N33. De N33 moet helemaal verdubbeld worden tot aan de Eemshaven. Nu is alleen het Drentse deel tot aan de A7 bij Zuidbroek dubbel.

Muijzert wil een klein stukje verdubbeling van de N34 en een fly-over over de rotonde (Rechten: Piet Muijzert)

Vaarwegen

Het Noord-Willemskanaal tussen Assen en Groningen moet - als het aan Muijzert ligt - bevaarbaar worden gemaakt voor zwaardere schepen. Dat moet leiden tot herstel van vrachtvaart, nu vaart er af en toe alleen nog een grindschip. De ingenieur zet in op meer gebruik van bestaande vaarwegen. Alle hoofdvaarwegen in het Noorden moeten geschikt gemaakt worden voor schepen tot 3500 ton tot en 12 meter breed. Herstel van vaarroutes en het aanleggen van containerterminals is een duurzamer en zuiniger alternatief voor langeafstandsvrachtverkeer vanuit Rotterdam en Amsterdam over de weg, zo redeneert Muijzert.

Wie is Piet Muijzert?

De gepensioneerde ingenieur is een luis in de pels van noordelijke politici en bedrijven die zich bezighouden met infrastructuur. Hij is eigenzinnig, denkt out-of-the-box, maar kan ook als een olifant door de porseleinkast gaan. Daardoor is hij niet heel geliefd bij een aantal noordelijke politici, wat weer niet help als hij draagvlak zoekt voor infrastructurele alternatieven. Piet Muijzert is onder meer werkzaam geweest voor Rijkswaterstaat en heeft onder andere gewerkt aan projecten als de Schipholtunnel en de Hogesnelheidslijn. Muijzert is trots op het alternatief wat hij bedacht voor de verdubbeling van de N33 van Assen naar Zuidbroek. Volgens hem hebben zijn adviezen de overheid in totaal 60 miljoen euro bespaard.

De helft goedkoper

Voor de uitvoering van het Deltaplan voor het Noorden zoals de provinciale bestuurders het hebben bedacht is volgens Muijzert 10 tot 13 miljard euro nodig. Muijzert heeft zijn plan besproken op drie ministeries en die zeggen volgens hem dat de noordelijke plannen wel 15 miljard gaan kosten. De 34 deelprojecten die hij voorstelt kosten naar eigen zeggen ongeveer de helft. Eind januari praat de ingenieur weer verder met de ministeries.

Muijzert gaat morgen inspreken in Provinciale Staten over zijn alternatieve plan. De PVV wil er vervolgens over debatteren met de Staten. Volgens PVV-Statenlid Bert Vorenkamp moet je niet alleen inzetten op het verbeteren van de treinverbindingen zoals de noordelijke gedeputeerden willen. Hij zegt dat 'maar 10 procent' van het personenvervoer en 'maar 2 procent' van het vrachtvervoer per spoor gaat. Verdubbeling van de wegen moet dan ook gebeuren, vindt hij. En de PVV ziet ook wel wat in de vaarwegenplannen van Muijzert en wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de alternatieven. In het debat morgen zal ook infrastructuur-gedeputeerde Nelleke Vedelaar moeten laten zien hoe zij tegen Muijzert's alternatieven aankijkt. Tot nu toe blijft het ijzig stil als je Gedeputeerde Staten vraagt wat ze van de 34 alternatieve plannen vinden.

Zowel het originele plan Bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden als Noord-Nederland Structureel Sterker Maken kun je hier vinden.

