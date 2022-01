Jeugd vv LEO weer 's avonds op het veld: 'Stapje onderweg naar normaal'

Jeugdspelers van sportverenigingen mogen 's avonds weer het veld op. Aan het begin van de lockdown was trainen buiten toegestaan tot 17.00 uur, maar vanaf vandaag mogen ze weer sporten tot 20.00 uur. Bij voetbalvereniging LEO in Loon maken ze daar meteen gebruik van.

Om klokslag 17.00 uur komen twee teams met spelers van rond de 12 jaar oud met blije gezichten het veld op. Ze beginnen met een warming-up en even later wordt de bal keurig over en weer gepasst.

Onder hen is ook Stan (12), die blij is dat hij weer 's avonds mag trainen. "Ik vind het heel leuk, want dan kunnen we weer met ons eigen team bij elkaar zijn. En leren we weer van elkaar. Thuiszitten is helemaal niet leuk."

Eigen trainer

Ook het bestuur is blij dat er 's avonds weer wat meer mag. Bestuurslid Richard Houtman: "Het is fantastisch om de jongens weer bezig te zien. Ze zijn lekker actief en lekker met de bal bezig. Perfect."

Een deel van de jeugdspelers heeft tijdens de lockdown bij vv LEO door kunnen trainen in de middag. Maar dan werden de trainingen wel ingekort. Ook hadden ze dan niet altijd training van hun eigen trainer. Met de verruiming van de trainingstijden is dat wel weer zo. "En dat is met name belangrijk als straks de competitie weer opstart", aldus Houtman. "Het is een stapje op weg naar normaal."

Uitlaatklep

Het aantal coronabesmettingen loopt nog steeds op. Is het dan wel verantwoord om op deze manier weer groepen kinderen bij elkaar te brengen? Houtman: "De kinderen staan in de buitenlucht en kunnen afstand houden. De kans op besmetting is hier denk ik heel klein."

Houtman benadrukt dat het juist voor de jonge jeugd belangrijk is dat naar de club kunnen komen. "Ze zitten de hele dag op school. Daar zitten ze stil. Hier kunnen ze lekker bezig zijn en genieten. Dit is een heel goede uitlaatklep."

Stan is het daarmee eens: "Ik heb het team gemist en de trainers. Ik ben blij dat we weer lekker met zijn allen kunnen trainen."

