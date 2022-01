Gert Meijer uit Meppel verkoopt zijn 5000 cd's aan de 'rockdominee': 'Ik gebruik ze niet meer'

Jan Andries de Boer is de zogeheten rockdominee uit Winkel. In zijn kerkdiensten draait hij altijd verschillende soorten muziek. Meijer kwam hem toevallig op het spoor. "Toen ik in de familie-app vroeg of er iemand interesse had in 5000 cd's, zei er gek genoeg iemand 'ja'", vertelt de oud-muziekrecensent. De rockdominee blijkt namelijk de schoonvader van zijn neef te zijn. "Nou, hij had maar één appje nodig en was direct verkocht."

Niet meer gebruikt

Meijer kreeg veel reacties. "Mensen vroegen vooral of ik het niet zonde vond." Maar zo ziet hij het niet. "Als je ouder wordt, dan is het makkelijker om dingen los te laten. Ik heb de cd's al jaren niet meer gebruikt. Dan kan ik ze beter verkopen aan iemand die ze nog wel gaat gebruiken. Behalve de elpees, want die hou ik."

Benieuwd naar het verhaal van de oud-muziekrecensent? Bekijk hieronder de video.